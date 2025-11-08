Fiesta 08 NOV 2025 - 18:20h.

Un equipo del programa se traslada hasta Sevilla para conocer la razón del evento secreto de la familia Pantoja

Isabel Pantoja reacciona a la durísima entrevista de su hijo, Kiko Rivera: "Ojalá que a él no le hagan lo mismo sus hijos"

‘Fiesta’ abre su programa de hoy con una noticia bomba. Y es que después de la durísima entrevista que concedió Kiko Rivera en ‘¡De viernes!’, donde se sincero acerca de algunos de los episodios más duros de su vida familiar, el clan Pantoja se ha reunido en secreto. Incluso, el hijo de Isabel Pantoja podría encontrarse allí. ¿Cuál es el motivo de este evento familiar? Una reportera de nuestro programa nos cuenta todos los detalles.

Anoche, descubrimos el contenido del 'scoop' más impactante de Kiko Rivera, quien, tras tres años alejado de la televisión, reaparecía con una entrevista exclusiva que concedía para el programa de Santi Acosta y Bea Archidona. Durante las 10 horas de grabación, el hijo de Isabel Pantoja respondía a más de 200 preguntas sobre algunas de sus mayores polémicas y conflictos familiares.

El hijo de la tonadillera no se dejo nada en el tintero y hablaba desde su ruptura con Irene Rosales, confirmando su infidelidad, hasta la inexisten relación con su hermana, Isa Pi. También, aclaraba el punto en el que se encuentra su relación con su madre y explicaba qué es lo que más le decepcionó de ella. Sien embargo, algo estaría a punto de cambiar para siempre en el clan Pantoja, lo que habría provocado que la familia se haya reunido en secreto. ¿De qué se trata?

El motivo del evento secreto del clan Pantoja

En directo desde Sevilla, un equipo de ‘Fiesta’ consigue introducirse en la reunión secreta de la familia Pantoja y nos cuenta el verdadero motivo de este inesperado encuentro. Antes de conectar con la reportera, Emma García le daba paso desde plató: "Hay una reunión secreta en Sevilla de diferentes miembros de una familia muy conocida, la Pantoja. Se trata de una encuentro porque a alguien le va cambiar la vida de manera radical".

En ese momento, la reportera tomaba la palabra y desvelaba el gran motivo de esta inesperadísima cita familiar: "Raquel Bollo acaba de cumplir 50 años y su reciente futuro marido le ha organizado una fiesta sorpresa por todo lo alto". Tras desvelar el motivo del gran evento, la protagonista, muy emocionada, hablaba también para nuestro programa:

"Me he quedado flipada. Estoy súper feliz", decía Raquel Bollo sobre su fiesta sorpresa. Y es que la famosa se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida tras su reciente pedida de mano a los 50 años: "Soy muy familiar y de creer mucho en el amor... Me siento tan feliz. Para mi no es la primera, pero es como si lo fuese", comentaba visiblemente emocionada Raquel Bollo.