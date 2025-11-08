La presentadora se pronuncia en exclusiva para Telecinco Outdoor sobre el que fuera su pareja en ‘First Dates’

Lidia Torrent y Jaime Astrain hablan sobre su crisis de pareja y de cómo salieron reforzados: "Nada es idílico"

Han pasado ocho años desde que Lidia Torrent y Matías Roure pusieron fin a una de las historias de amor más recordadas de First Dates. La camarera y el barman del restaurante más famoso de la televisión se enamoraron entre cenas, copas y cámaras, y su relación se convirtió en un fenómeno mediático dentro y fuera del plató.

Ahora, el argentino —y exparticipante de 'Bailando con las estrellas'— ha vuelto a ser noticia tras su paso por el talent de Telecinco. Y en medio de esa ola de nostalgia, desde Telecinco Outdoor le preguntamos en exclusiva a Lidia Torrent por él durante la Alfombra Roja de 'Camino Arcadía', obteniendo una reacción que da mucho de qué hablar.

Su respuesta fue significativa: natural, elegante y cargada de afecto. Sin entrar en detalles, la presentadora dejó entrever que el paso del tiempo no ha borrado el cariño ni el respeto por quien fue su pareja durante tres años.

Una historia que nació en televisión

Lidia y Matías se conocieron en 2016, cuando 'First Dates' abría sus puertas por primera vez. Ella era camarera y él barman, y aunque al principio chocaron por carácter, la convivencia en el restaurante de las citas acabó encendiendo la chispa. En 2017 confirmaban su relación y, durante tres años, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión.

Su ruptura en 2019 sorprendió a los seguidores del programa, pero ambos optaron por mantener el respeto y la cordialidad. “Nuestra historia fue bonita, Lidia Torrent. Gracias. Sé feliz”, escribió Matías en sus redes, cerrando una etapa que marcó a toda una generación de espectadores.

Nuevos caminos

Desde entonces, Lidia Torrent ha construido una vida estable junto a Jaime Astrain, con quien mantiene una relación desde hace seis años. Juntos son padres de Elsa, una niña cuyo nombre rinde homenaje a su abuela, Elsa Anka, madre de Lidia. Matías, por su parte, ha continuado su trayectoria televisiva en 'First Dates' y recientemente emocionó al público con su abandono de 'Bailando con las estrellas', pero después de dejar el listón muy alto.

Por eso, la pregunta era inevitable. Y aunque Lidia prefirió mantener la discreción, su manera de responder dice mucho: serenidad, madurez y una mirada amable hacia un capítulo de su vida que muchos aún recuerdan con cariño. Dale play.

Después de superar uno de los momentos más complicados de su relación, Lidia Torrent y Jaime Astrain hablan sin filtros sobre lo que aprendieron de su crisis. Tras un bache que puso a prueba su amor, la pareja demuestra que la serenidad también se aprende cuando el foco apunta directamente al corazón, ¡dale play!