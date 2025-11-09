Berto González 09 NOV 2025 - 09:00h.

Adara Molinero y Bea Retamal reavivaron su antigua enemistad nacida en 'Gran Hermano 17', protagonizando un nuevo cruce de reproches

La tensión latente entre Adara Molinero y Bea Retamal ha vuelto a ocupar titulares casi una década después de 'Gran Hermano 17', el reality donde nació su conocida enemistad. Lo que comenzó entonces como un conflicto dentro de la casa de Guadalix por cuestiones personales, sentimentales y desencuentros de convivencia, ha vuelto a resurgir con fuerza en 'Uno de GH 20'. Ambas exconcursantes protagonizaron un nuevo enfrentamiento en televisión que dejó claro que su relación sigue completamente rota, con reproches, mensajes cruzados y declaraciones que reavivaron uno de los conflictos más recordados del universo de 'GH'.

El origen de la enemistad entre Adara Molinero y Bea Retamal

La enemistad entre Adara Molinero y Bea Retamal comenzó durante su convivencia en la casa de 'Gran Hermano 17', en el año 2016. Al principio del concurso mantenían una buena relación, pero su amistad se rompió a raíz de un conflicto sentimental. La tensión comenzó a aparecer entre las dos cuando Bea Retamal sospechó que Adara Molinero se estaba acercando a Pol Badía por despecho, después de que Rodri Fuertes no mostrara interés en ella.

Esa situación derivó en una serie de discusiones continuas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Las dos concursantes protagonizaron enfrentamientos constantes que se prolongaron hasta casi la final del programa. Adara, que por entonces comenzó a mantener una amistad especial con Pol Badía, se sintió traicionada por Bea tras sus comentarios, bromas y piques dentro de la casa, y llegó a acusarla de haberle dado "una puñalada por detrás". Por su parte, Bea consideraba que Adara actuaba con falsedad y llegó a decir de ella que "iba de mosquita muerta pero que sacaba de quicio a toda la casa".

Otro de los motivos que avivó la rivalidad fue Rodri Fuertes, con quien Bea Retamal acabó iniciando una relación sentimental dentro del concurso. En medio de esa situación, Adara Molinero lanzó una de las frases más recordadas del reality: "Te vas a comer los mocos con Rodri", una expresión que se hizo muy popular entre los seguidores del programa. Bea, en cambio, sostenía que Adara estaba celosa de su relación con Rodri Fuertes y que su cercanía con Pol era una reacción a ese sentimiento.

Finalmente, Bea Retamal se convirtió en la ganadora de la edición, mientras que Adara Molinero quedó cuarta finalista. Tras el concurso, Bea y Rodrigo continuaron su relación durante bastante tiempo. Sin embargo, Bea aseguró que cuando rompieron, Adara volvió a ponerse en contacto con Rodri, lo que, según ella, confirmó que su interés nunca había desaparecido.

Con el paso de los años, las diferencias entre ambas no se enfriaron. En 2020, cuando coincidieron nuevamente en televisión, su mala relación volvió a hacerse evidente. Pese a que Bea Retamal había mantenido una relación cordial con la madre de Adara, Elena Rodríguez, durante 'Supervivientes', el intento de reconciliación entre ellas no prosperó.

"¿De verdad crees que si yo hubiera querido algo con Rodrigo no lo hubiera conquistado?", aseguró Adara en su canal de mtmad. Mientras tanto, Bea Retamal optó por retirarse del conflicto asegurando que no quería entrar "en un bucle que no le haría bien" y que había aprendido de sus errores.

De esta manera, la enemistad entre Adara Molinero y Bea Retamal se originó por cuestiones sentimentales dentro de 'Gran Hermano 17' y, pese al paso del tiempo, las tensiones entre ambas nunca llegaron a resolverse del todo. Incluso hoy en día, la enemistad entre las dos es más que evidente, sobre todo tras sus últimas apariciones en 'Uno de GH 20', el reality antecesor a la nueva edición de anónimos de 'Gran Hermano' donde ambas han colaborado como antiguas concursantes del formato.

Su última polémica en 'Uno de GH 20'

El conflicto entre Bea Retamal y Adara Molinero volvió a la actualidad cuando Bea participó como invitada en 'Uno de GH 20'. Durante su estancia en la casita con los aspirantes, la influencer habló abiertamente del origen de su enemistad con Adara, recordando los hechos que marcaron su relación en la casa de 'GH 17'. En un ambiente distendido, los candidatos le preguntaron con quién le gustaría participar en 'GH DÚO', y Bea Retamal sorprendió con su respuesta: "Siempre me hubiese encantado ir con Adara a un 'GH DÚO' porque es como que se me quedó esa cosa ahí de por qué tanta rabia hacia mí, qué te pasa conmigo, cuál es tu problema, qué te molesta de mí".

La valenciana confesó no entender qué originó el conflicto entre ambas y expresó su deseo de tener "una segunda ronda" para poder conectar de otra forma. Aseguró además: "Yo nunca he tenido un problema con ella, es de ella conmigo", y defendió que nunca había hablado mal de Adara: "Yo nunca he hablado primero mal de ella, nunca la he atacado. Es como que 'hablan de mí y se suben al carro'. ¿Qué carro, tía? ¿Qué carro?". Bea explicó de manera breve y directa el episodio ocurrido con Rodri Fuertes durante su paso por 'GH 17', asegurando: "Suena fuerte y feo, pero es verdad", sin entrar en más detalles, pero dejando claro que, en su opinión, aquel triángulo fue el origen del distanciamiento con Adara Molinero.

Una semana después, durante una nueva entrega de 'Uno de GH 20', Adara Molinero respondió públicamente al mensaje de su excompañera de concurso. Su contestación fue clara, directa y sin intención de reconciliación: "Se va a quedar con las ganas", afirmó tajante la ganadora de 'GH VIP 7'. Adara Molinero explicó que no tenía ningún interés en retomar ningún tipo de relación con Bea Retamal y quiso zanjar de una vez la cuestión. En tono serio, señaló: "Qué ilusión de verdad, quiere hacer un 'GH DÚO' conmigo...creo que quiere aprender a cómo se trabaja de verdad. Pues nada la deseo mucha suerte en el casting, no conmigo claro", refiriéndose a la propuesta de su excompañera de compartir un futuro proyecto en televisión juntas.

Bea Retamal no dudó en responder a las palabras de su rival: "Después de 10 años veo que su capacidad de retención y de argumentación es muy básica, sigue siendo igual. Yo puedo aprender de todo el mundo. Da igual que sea ella que cualquiera de los viejos, de los nuevos, de los que vengan porque me encanta aprender y evolucionar. Está muy bien que gane realities y sea la reina de realities, pero yo siempre le habré ganado a ella". Las palabras de Adara Molinero fueron interpretadas por el público y los colaboradores del programa como un rechazo rotundo a cualquier intento de acercamiento. El enfrentamiento entre Adara y Bea generó una notable repercusión en redes sociales, reavivando un enfrentamiento que lleva años arrastrándose desde su etapa en la casa de 'GH'.