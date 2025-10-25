Bea Retamal critica a Adara Molinero sobre su pasado en común en 'Uno de GH20'

El enigmático mensaje de Bea Retamal horas antes de entrar en la casita de 'Uno de GH20': "Quien entiende, entiende"

Compartir







Bea Retamal ha entrado en la casita de 'Uno de GH20' para pasar el fin de semana con los candidatos. Allí, nada más entrar, ha llamado la atención a los habitantes de la casita por la escasa limpieza que ha percibido. Después, a medida que transcurría la noche, ha ido charlando con los distintos aspirantes a concursantes de 'GH 20' y es aquí donde hemos podido escuchar una confesión sobre su pasado junto a Adara Molinero.

Bea Retamal quiere reencontrarse con Adara Molinero ¡en 'GH DÚO'!

Durante sus primeras horas en la casita de 'Uno de GH20', Bea se ha sincerado con los candidatos y ha respondido a todas sus preguntas. Venían hablando de los distintos realities en los que ha participado la valenciana. Ella dice que nunca ha estado en 'GH DÚO' y hay quien le pregunta que con quién le gustaría participar en este formato. Su respuesta sorprende a todos: ¡Con Adara Molinero! Estas son sus explicaciones al respecto:

"Siempre me hubiese encantado ir con Adara a un 'GH DÚO' porque es como que se me quedó esa cosa ahí de por qué tanta rabia hacia mí, qué te pasa conmigo, cuál es tu problema, qué te molesta de mí, ¿sabes? Me encantaría una segunda ronda, a ver si pudiéramos conectar de otra forma porque es que yo no entiendo qué le he hecho". Le preguntan que si se llevan mal y Bea responde "yo es que nunca me he llevado ni bien ni mal, yo nunca he tenido un problema con ella, es de ella conmigo".

"Yo nunca he hablado primero mal de ella, nunca la he atacado, ¿sabes? Es como que... siempre he contestado y pocas veces porque es como que 'hablan de mí y se suben al carro'. ¿Qué carro tía? ¿Qué carro?". En este punto, le preguntan a la invitada que cuál es el origen de su conflicto y ella lo explica, de manera muy resumida y bastante directa, lo que sucedió entre ellas dos y Rodri Fuertes en la casa de 'GH 17', cuando se conocieron: "Suena fuerte y feo, pero es verdad".

'Uno de GH20', las 24 horas

Si no quieres perderte nada de la convivencia del fin de semana de Bea Retamal con los candidatos de 'Uno de GH20', no te pierdas las dos señales 24 horas en directo de las que podrás disfrutar de manera gratuita en la plataforma de Mediaset Infinity: