La influencer reconoce que tiene "miedo" a las secuelas de 'Supervivientes All Stars' y sus posibles efectos adversos

Adara Molinero está preocupada por las secuelas que sufre tras 'Supervivientes All Stars'. La influencer de 32 años, ganadora de 'GH VIP', ha pedido ayuda a través de Instagram para poner solución a estos problemas que está experimentando tras más de 50 días de supervivencia en Honduras.

Se quedó a las puertas de la final, pero la madrileña pisó el plató de 'Supervivientes All Stars' al grito de "lo he conseguido, no he abandonado". Ese era su gran reto, y lo ha superado con creces. Ahora, la expareja de Rodri Fuertes (que va a ser padre junto a Marta Castro) está recuperando poco a poco su normalidad. Pero no le está siendo nada fácil.

Su punto débil está siendo la alimentación y retomar esa vida sana que llevaba antes de poner rumbo a Honduras. Tanto es así, que la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ya arrastra secuelas de su paso por 'Supervivientes All Stars'. Y algunas de ellas empiezan a preocuparle.

A través de su perfil de Instagram, la madre de Martín -su hijo en común con Hugo Sierra- ha pedido ayuda a sus seguidores para que le aconsejen a aliviar los síntomas de la ansiedad que está sufriendo después de pasar tantísimos días sin comer. "Quería actualizaros cómo llevo el tema de la comida... y fatal", señala la hija de Elena Rodríguez.

Adara Molinero asegura sentirse "como una aspiradora". "Me lo como absolutamente todo", señala. El mayor problema que encuentra es que no deja de comer hasta que no se sacia del todo. "Empiezo a comer y, hasta que no estoy llena, con esa sensación de no poder más, no paro", apunta la concursante de 'Supervivientes All Stars', que también está preocupada por los alimentos que le pide ingerir el cuerpo.

"Como muchísimo chocolate, muchísimas galletas... Es un no parar, pero es que es muy curioso porque te lo pide el cuerpo. No sé explicarlo", se desahoga Adara Molinero, que está "luchando contra la necesidad de comer como un animal". A través de Instagram, la influencer ha hecho partícipes a sus seguidores de este "intento" por recuperar su buena alimentación, enseñándoles su compra semanal, a base de verduras y frutas, tal y como se ve en la imagen.

Pese a ese cambio de chip, la concursante de 'Supervivientes All Stars' ha aprovechado para pedir ayuda a través de las redes, buscando posibles soluciones para evitar recuperar los kilos que ha perdido a un ritmo más acelerado del que ella tenía previsto. "Tengo miedo al efecto rebote, que alguien me aconseje algo para la ansiedad", ha pedido.