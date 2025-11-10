Silvia Herreros 10 NOV 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'GH VIP' comparte imágenes del nuevo tratamiento al que se ha sometido para frenar la caída del pelo

Los retoques estéticos de Kiko Jiménez más allá del injerto capilar: cerca de 30.000 euros invertidos

Kiko Jiménez se somete a un nuevo tratamiento estético capilar tras su injerto de pelo. El exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que hace justo un mes pasaba por quirófano para hacerse un trasplante, sorprende con su decisión, sembrando la duda sobre la efectividad y los resultados que estaría obteniendo tras su operación.

El novio de Sofía Suescun se ha realizado este procedimiento con el objetivo de tratar la caída del cabello, fortalecer y aumentar el grosor de su pelo; algo cuando menos llamativo si tenemos en cuenta el poco tiempo que ha pasado de su paso por quirófano.

El también exconcursante de 'Supervivientes', no ha dudado en compartir impactantes imágenes desde la clínica en las que se ve a profesionales médicos poniéndole inyecciones de en el cuero cabelludo se ha realizado una mesoterapia capilar; un tratamiento bastante común para tratar la caída del cabello y fortalecer su crecimiento.

Las imágenes pueden llevar a muchos a pensar que el injerto de pelo al que acaba de someterse el yerno de Maite Galdeano no está siendo efectivo, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Kiko se recupera favorablemente de la operación. Las cicatrices que tenía poco a poco van curándose y, dentro de unos meses, se le podrá ver presumiendo de pelazo. "Me han dicho que tiene muy buena pinta y que todo progresa bastante bien", ha asegurado el jienense.

Lo que se ha hecho el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' es en realidad algo complementario a su trasplante capilar. Según los expertos, la meso después de una operación de este tipo puede ser muy buena y favorable para pacientes como Kiko Jiménez, pues ayuda ayuda a nutrir los folículos trasplantados y al resto del cabello existente, acelerando y fortaleciendo el crecimiento del pelo y contribuyendo a la obtención de mejores resultados a largo plazo.

Consiste en microinyecciones de vitaminas, minerales y otros nutrientes, mejora el riego sanguíneo y la regeneración celular del cuero cabelludo, favoreciendo la cicatrización y un crecimiento más fuerte y sano. "Viene fenomenal para nutrir el folículo", ha explicado el influencer que, contra todo pronóstico, ahora se ve mucho más guapo con la cabeza rapada y sin pelo.

"Me está gustando verme tan rapado, creo que va a ser mi look", ha dicho para sorpresa de sus seguidores, a los que pese a esta afirmación, también reconoce no arrepentirse ni un ápice de su operación de pelo, de la que cada día está "más contento".