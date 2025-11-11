Lorena Romera 11 NOV 2025 - 13:01h.

Diego Matamoros ha contado que han envenenado a sus perros. El que fuera concursante de 'Supervivientes' reconoce que han sido días de máxima preocupación al ver los síntomas de sus mascotas. "Tenían vómitos y diarrea con sangre", ha contado a través de Instagram, donde ha explicado lo que ha ocurrido y las medidas que está tomando.

El joven de 39 años tiene dos perros 'lobo', como él los llama, Amarok y Skoll (el próximo mes de enero se cumplirán dos años de la marcha de Nanuk, el husky siberiano al que no olvida). Ellos son sus compañeros de vida, sus "niños". Siente profunda devoción por ellos. Por eso, lo que ha vivido ha sido una auténtica pesadilla para él.

Y es que Diego Matamoros ha descubierto que los han envenenado, provocando en ellos una situación crítica, sufriendo "vómitos y diarrea con sangre". Amarok ya se encuentra estabilizado, Skoll, el pequeño, está "a punto", pero el sobrino de Mar Flores no se quita el susto del cuerpo. Es más, el que fuera novio de Marta Riumbau durante tres años está tomando cartas en el asunto y busca al responsable de esta atrocidad.

Después de esos primeros días en los que veía peligrar la vida de sus mascotas, el exconcursante de 'Supervivientes' ha reaparecido en Instagram para explicar lo que ha ocurrido: "Llevo varios días cuidando de los lobos, preocupado, los han envenenado. Ha sido difícil y no quería decir nada. Ya están mejorando. Estoy poniendo una denuncia a la Guardia Civil y voy a poner medidas en casa".

Tal y como cuenta, han estado diez días con "vómitos y diarrea con bastante, bastante sangre", lo que le ha tenido "bastante preocupado". Para atender sus compromisos, el creador de contenido ha contado con el favor de su madre. "Se quedaba mientras yo no estaba para vigilar que no pasase nada... Por fin los he estabilizado", señala, desahogándose con sus seguidores.

Unos stories en los que Diego Matamoros ha aprovechado para advertir al responsable tras este intento de envenenamiento a sus perros: "Estoy con las cámaras... Veré qué puedo hacer. La persona que se dedique a hacer esto, en cuanto lo pille... Veremos a ver qué es lo que pasa".