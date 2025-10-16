Lorena Romera 16 OCT 2025 - 12:58h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha reflexionado sobre su futura paternidad y ha abierto el debate sobre tener o no descendencia

Diego Matamoros aclara cómo es en la actualidad su relación con Marta Riumbau

Diego Matamoros ha abierto el debate a través de sus redes sociales. El que fuera concursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' ha hablado de su futura paternidad, reconociendo que, aunque considera que sigue siendo un tema tabú, para él no lo es. Un año y medio después de confirmar su ruptura sentimental con Marta Riumbau, que poco después se convirtió en madre soltera, el creador de contenido se ha sincerado sobre ser padre.

El hermano de Laura Matamoros ha compartido un storie en el que cuenta cómo se siente en este punto de su vida, a sus 39 años. Diego Matamoros pudo haberse convertido en padre junto a Marta Riumbau, con la que rompía en marzo de 2024 tras dos años de noviazgo. El que fuera colaborador de Telecinco compartía en Instagram un comunicado en el que dejaba claro que había sido él quien había tomado la decisión.

Poco después, a principios de mayo, la influencer anunciaba que sería madre soltera. Una decisión que parecía que se había solapado con su ruptura sentimental con Diego Matamoros, pero ninguno de los dos ha llegado a aclarar qué fue lo que ocurrió: si fue ella quien quiso iniciar este camino en solitario o si él no estaba preparado para convertirse en padre.

El caso es que ahora, más de un año y medio después, el exconcursante de 'Supervivientes' ha lanzado una significativa reflexión sobre su futura paternidad. "Tengo una duda: ¿Cuántos de vosotros vais a tener hijos y cuántos no? En mi caso, parece que todo apunta a que no tendré hijos en mi vida. A mí no me preocupa porque para mí no es un tema tabú", ha señalado.

"No me preocupa porque para mí no es un tema tabú"

Eso sí, hay un escenario, en caso de tener pareja, en el que el hijo de Marián Flores sí se vería teniendo hijos. "Si tengo una pareja y ella quiere tener, pues oye, y va la cosa bien... No hay problema. Pero no me muero por vivir solo o morir sin descendencia, y hay gente que sí. Luego hay gente que está tomando el mismo camino que yo. O que, directamente, no quiere tener hijos ni se lo plantea con ninguna pareja", expresa.

Una reflexión que ha lanzado a través de su perfil de Instagram, donde ha abierto el debate a través de una encuesta con la que ha querido medir el baremo y por lo que se inclinan sus seguidores. Entre las opciones a elegir: "Sí, descendencia a tope" o "no, seré un alma libre", que parece que es a lo que apunta el exconcursante de 'Supervivientes'.