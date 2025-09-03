Patricia Martínez 03 SEP 2025 - 06:00h.

El club vigués, fundado en 1906, no ha dudado en ofrecer sus salones para celebrar el enlace

Compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce: así es el anillo que luce la cantante en su mano

VigoEl anuncio del futuro enlace de la estrella mundial Taylor Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce ha revolucionado las redes en todo el mundo, pero también ha activado la creatividad y las propuestas de quienes ya se ofrecen para acoger una ceremonia que promete ser “histórica”.

¿Y si Taylor Swift se casara en Vigo?. La pregunta se la han hecho los responsables del Real Club Náutico de Vigo y la respuesta no puede ser más ingeniosa. Los responsables de la histórica entidad viguesa ya le han ofrecido sus instalaciones a la pareja, para celebrar el enlace. En un vídeo compartido en sus redes sociales y que se ha hecho viral en apenas unos días, los trabajadores de la entidad les ofrecen las espectaculares vistas, con un atardecer de película, los diferentes salones y espacios, y una decoración con un toque retro donde no faltan ni los timones, ni el piano pueden sonar algunos de sus éxitos. En el vídeo han etiquetado a la estrella de la música para intentar que le llegue la propuesta. La entidad, fundada en 1906 ofrece un edificio social situado en pleno puerto de Vigo, un enclave único, que mantiene su esencia clásica.

Con más de millón y medio de visitas, el vídeo muestra las instalaciones y a los empleados del club que hasta ofrecen ideas de cómo podría bajar la pareja por las escaleras del edificio, pero la celebración en Vigo aún podría tener más extras añadidos, como poder hacerse unas espectaculares fotos de recuerdo en el ascensor HALO, organizar una preboda en la playa de Samil, con vistas a las Islas Cíes, o poder disfrutar de una iluminación navideña más espectacular que en New York como decorado de fondo nupcial, si celebrarán la boda en Navidad. Y si la pareja se animara, seguro que el mismo alcalde, Abel Caballero estaría encantado de presidir la ceremonia, en un enlace que sería seguramente, brillante.

Pero la propuesta del club Náutico no solo ha recibido el apoyo de los vigueses, si no que además, ya son varios los negocios locales que se han querido unir a la aventura nupcial y ya hay quien se ofrece a poner la decoración floral, a entretener a los niños que acudan al enlace, a darles clases de español a la pareja o a ofrecerse para hacer las fotos del evento. Ahora solo esperan que por un giro del destino, la cantante opte por una ceremonia a la gallega, que seguro será difícil de olvidar.