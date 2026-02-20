Patricia Martínez 20 FEB 2026 - 13:43h.

"Teníamos que haber sido siete y no tres efectivos", denuncian

Cuatro heridos, entre ellos un menor y un bombero, tras desencadenarse un incendio en una vivienda en Ferrol, A Coruña

FerrolLos Bomberos del parque municipal de Ferrol se han concentrado este viernes para reclamar más medios y para denunciar la situación en la que trabajan, después de que uno de sus compañeros, que participó en las tareas de extinción del incendio ocurrido este jueves en el barrio de Recimil perdiera una pierna, y permanezca ingresado en el hospital de A Coruña, en estado grave.

Los bomberos se han concentrado este viernes a las puertas del parque, mostrando una enorme pancarta pidiendo “dignidade” y portando la chaqueta de su compañero herido. Más tarde, se han desplazado con un camión hasta el ayuntamiento ferrolano donde han hecho sonar sus bocinas, en otra acción de protesta.

“Llevábamos tiempo avisando”, ha declarado Rubén Abad, bombero y portavoz de sus compañeros, “y esto tiene unos responsables”, apuntando a las continuas denuncias que llevan repitiendo estos meses, una situación que creen que está directamente relacionada con lo sucedido en el incendio de Recimil.

Tuvieron que pedir ayuda a los bomberos de Narón

En el incendio resultaron heridas cuatro personas, entre ellas uno de los bomberos que participaba en las tareas de extinción, de 49 años y que ha perdido una pierna, tras quedar esta atrapada en una escalera durante el dispositivo.

Los bomberos han denunciado que los tres efectivos desplazados a ese incendio llevaban acumuladas ya 15 salidas en la misma jornada, y además se vieron obligados a pedir ayuda a los compañeros del parque de Narón, por la complicación del incendio.

"Tendríamos que haber sido siete y no tres,”, han explicado. “Entonces es una cosa que se podía haber evitado y hay negligencia y vamos a pedir responsabilidades", han afirmad, a las puertas del parque ferrolano.

Los bomberos de Ferrol llevaban varias semanas denunciando falta de medios y turnos abusivos, pero el incendio de una vivienda en el barrio de Recimil, sucedido este pasado jueves ha sido la mecha que ha encendido de nuevo su lucha. El debate sobre los servicios mínimos, la planificación de plantilla y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la nueva RPT se reabre con la indignación de este colectivo que ya había llevado su protesta hasta el pleno municipal. Ahora, los bomberos piden responsabilidades tras el accidente de un compañero que achacan directamente a la falta de personal.

El alcalde defiende que se desplegaron los medios disponibles

El alcalde de Ferrol defendía este pasado jueves que se desplegaron todos los medios disponibles y negó una relación directa entre el conflicto laboral y el accidente.

Este pasado jueves, tras el incendio, una veintena de bomberos se encerraron en las instalaciones del ayuntamiento exigiendo que el alcalde les recibiera y le escuchara sus demandas.

Tras reunirse con ellos, el alcalde dio instrucciones a los servicios técnicos y jurídicos municipales para adaptar el puesto al bombero herido, una de las demandas más urgentes de los compañeros.

Según el último parte médico, el bombero herido ha experimentado una evolución favorable en las últimas horas. Y tras mostrar una estabilización en su estado, los facultativos han autorizado su traslado a planta, donde continuará con su recuperación fuera de las unidades de críticos, tras tener que amputarle una de sus extremidades inferiores.