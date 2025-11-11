Lorena Romera 11 NOV 2025 - 17:24h.

La hija de la exconcursante de 'GH VIP' llora desconsoladamente al decir adiós a su madre

Noemí Salazar revela qué le dijo la reina Letizia a su marido, Antón Suárez, en una fiesta

Compartir







Noemí Salazar y su hija han protagonizado una dolorosa despedida. Mimi, su primogénita, que va a cumplir doce años, no ha podido evitar el llanto desconsolado al abrazarse a su madre y decirla adiós. Antes de marchar, la protagonista de 'Los Gipsy Kings' y exconcursante de 'GH VIP' le ha hecho a su niña un regalo para que la de fuerzas y la acompañe cuando no estén juntas. Un momento de lo más emotivo que la influencer ha compartido en Instagram.

Lo cierto es que esta publicación ha dejado a sus seguidores -que ya son más de un millón- con el corazón en un puño. Se trata de un vídeo en el que vemos a madre e hija abrazadas. Mimi llora desconsoladamente mientras su madre de sube al coche. Un momento desgarrador, pues se puede ver el dolor con el que la pequeña se despide de su madre.

La creadora de contenido, en un intento de evitarle el disgusto a su niña, le hace entrega de un regalo para que lo lleve con ella en estos días en los que tanto notará su ausencia. Mientras le seca las lágrimas, Noemí Salazar le da a su hija una joya en la que ha grabado un mensaje muy especial: "No hay nadie como tú". Al verlo, la pequeña se emociona todavía más y abraza a su madre con fuerza. "Para que te la pongas y te acuerdes de mí", le dice.

PUEDE INTERESARTE La hermana de Noemí Salazar tiene una enfermedad crónica, degenerativa y sin cura

"Lo hago por ti"

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un vídeo de lo más emotivo que la protagonista de 'Los Gipsy Kings' titula así: "Le enseñas a luchar por sus sueños, aunque eso signifique separarte de ella unos días". Y es que la que fuera concursante de 'GH VIP' tiene que marcharse por cuestiones laborales. "Trabajar por lo que amas no te hace menos madre, te hace su mejor ejemplo. A veces toca despedirse con lágrimas, aunque el corazón se quede con ella", expresa.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Ser madre también es enseñarles que los sueños se persiguen, que el esfuerzo vale la pena y que el amor está incluso cuando no estás", escribe Noemí Salazar en esta publicación, en la que aprovecha para dedicarle unas preciosas palabras públicas a su hija, que en los próximos días cumplirá doce años: "Porque nadie es como tú, mi vida, y todo lo que hago, lo hago por ti".