La sexta gala de 'Bailando con las estrellas' promete emociones fuertes. Tras semanas de evolución sobre la pista y momentos que han conquistado al público, Blanca Romero se enfrenta por primera vez a la temida Zona de Peligro. Su rival no es otra que Bárbara Rey, nominada por segunda semana consecutiva tras una gala marcada por la tensión con su maestro de baile, Abel.

Ambas se jugarán su permanencia en el programa con 'El Último Baile', una coreografía en directo que decidirá cuál de las dos continúa y cuál deberá decir adiós a la competición. Una decisión que estará, esta vez, únicamente en manos del jurado.

Blanca Romero, la sorpresa de la noche

El momento en que se anunciaron los nombres de las dos concursantes menos votadas fue uno de los más comentados de la noche. Blanca Romero, que hasta ahora había recibido elogios por su carisma y espontaneidad, reaccionó con naturalidad y sin dramas, dejando claro que vive la experiencia con los pies en la tierra: "A mí no me salvéis, que no tengo tiempo para preparar dos coreografías. Mis perros están por encima de cualquier concurso", bromeó, provocando carcajadas en el plató.

Una reacción fiel a su estilo: directo y sin filtros. Su paso por el concurso se ha caracterizado por esa mezcla de elegancia y autenticidad que tanto la define, y que ha conquistado al público desde su debut en el programa.

Una entrevista exclusiva antes de que todo comenzara

Días antes de su estreno en 'Bailando con las estrellas', Blanca concedió una entrevista en exclusiva a esta web, una conversación que hoy cobra especial relevancia. En ella, la actriz y modelo nos adelantaba sus ganas de "sacarse una espina" personal y probar algo completamente distinto a todo lo que había hecho hasta ahora.

Lo más curioso es que, como ella misma nos contó en ese encuentro, nadie la llamó para ofrecerle participar: fue ella quien dio el paso. Blanca decidió presentarse por iniciativa propia, movida por una mezcla de intuición y deseo de vivir una experiencia nueva. En aquel momento, ni siquiera imaginaba que acabaría convirtiéndose en una de las protagonistas más comentadas de la edición.

La química que traspasa la pantalla

En esa misma entrevista —realizada antes de comenzar los ensayos—, Blanca hablaba de la importancia de la conexión entre maestro y alumna. Y no se equivocaba: la complicidad con su pareja de baile se ha convertido en una de las más evidentes sobre el escenario.

Desde su primera actuación, ambos demostraron una química que va más allá de la técnica. Blanca lo vive con naturalidad, disfrutando de cada ensayo como si fuera una nueva oportunidad para aprender y dejarse llevar.

Blanca Romero, una concursante que se sale del guion

Lejos de las estrategias o los discursos calculados, Blanca se ha ganado al público precisamente por no parecer estar compitiendo. No busca gustar, no ensaya discursos, no finge emociones. Esa naturalidad la convierte en uno de los personajes más auténticos del concurso, y también en una de las más imprevisibles.

Su nominación podría suponer un punto de inflexión: si logra salir reforzada de 'El Último Baile', podría consolidarse como una de las revelaciones de la edición. ¿Será esta su despedida… o su gran remontada? El jurado tiene la última palabra. ¡Dale play y no te pierdas sus palabras!

