Alberto Rosa 11 NOV 2025 - 18:01h.

El cantante ha publicado un comunicado en sus redes sociales tras la polémica por su discurso en LOS40 Music Awards

Así celebró Dani Martín sus '25 P*tos años' en LOS40 Music Awards 2025: cantando 'Zapatillas' y con palabras para Dani Fernández

El cantante Dani Martín recibía el pasado viernes 7 de noviembre el premio a mejor artista en directo y mejor canción en LOS40 Music Awards. Una gala que sirvió para aplaudir los 25 años de trayectoria del que fuera líder de El Canto del Loco, que también aprovechó su discurso para ovacionar a Dani Fernández.

"En nuestro país es un placer tener a artistas como Rosalía, Aitana, Ed Sheeran... Pero para mí lo más importante es ver en el escenario a gente como Dani Fernández, que tienen ese ADN que me representa, que llevo dentro y que tenemos esperanza. Un aplauso para él", dijo.

En ese momento, las redes se incendiaron con fans de Aitana y Rosalía ofendidos por las palabras del músico madrileño. Ha sido ahora que Dani ha querido zanjar la polémica con un comunicado y aclarar sus palabras.

"¿Cómo es posible que el afán por generar lugares de conflicto llegue tan lejos? ¿Cómo es posible que haya tanta gente dispuesta a encontrar enfrentamientos donde solo hay admiración? ¿Cómo es posible que se generen tantas tertulias, tantos artículos, para debatir sobre una verdad paralela que no responde en nada a la realidad? ¿Qué interés hay en enfrentar gratuitamente a las personas?", así comienza Dani Martín su comunicado, que acompaña con una fotografía de Rosalía saludando a Aitana.

"Hace mucho tiempo que decidí hacer oídos sordos a todas las falsas noticias que me afectaban en mi vida privada o pública como artista porque habría necesitado de toda una oficina para poder desmentir, día tras día, el cúmulo de torpezas con las que a mucha gente le gusta levantarse”, continúa.

No obstante, el cantante de ‘Zapatillas’ ha querido romper con esa dinámica para aclamar el respeto que siente hacia las dos artistas que mencionó en su discurso. "Hoy, sin embargo, voy a romper esa dinámica y lo hago para dejar clara y meridiana la admiración y el respeto que tengo por dos artistas excepcionales como son Rosalía y Aitana".

"Hay que tener una mente torturada y no muy limpia"

De Rosalía no hace mucho que decía en una entrevista que su capacidad artística era equiparable a la de John Lennon". El cantante asegura que no entiende por qué hay gente que ha malinterpretado sus palabras. "De verdad después de ese comentario ¿Cómo es posible que haya gente que pretenda que yo haya dicho algo indebido sobre ella?" El músico también ha recordado su colaboración la cantante de ‘Superestrella’. “Con Aitana colaboré hace pocos años en su especial de Navidad y hemos compuesto juntos en mi estudio".

"Hay que tener una mente torturada y no muy limpia para interpretar de mis palabras el más mínimo atisbo de crítica hacia unas profesionales a las que admiro profundamente", dice ante la inesperada polémica, reiterando la profunda admiración que siente tanto por sus compañeras de profesión: "Desde aquí hago este manifiesto y reconocimiento público de todo el cariño respeto y admiración que profeso a estas dos grandes artistas".

Por último, el músico concluye asegurando que "a ellas seguro que esta manifestación no les sorprende porque me han visto ovacionarlas de pie y me han escuchado cuando me he acercado a darles mi enhorabuena". Pero que lo hace porque “a algunos seguro que está manifestación les sirve para seguir mareando la perdiz. Cada uno a lo suyo".