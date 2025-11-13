Celia Molina 13 NOV 2025 - 10:36h.

Tom Ford vuelve a la dirección con una película basaba en la novela 'Cry to Heaven', que explora la complicada vida de los castrati

Hace ya más de un año que Adele se despidió de los escenarios "por un periodo de tiempo increíblemente largo". En 2024, la cantante aprovechó su último concierto en Munich para confesar que necesitaba "tomarse un descanso" y que quería "disfrutar de la vida que llevaba tantos años construyendo". Aseguró también que jamás olvidaría todo lo que había vivido sobre el escenario y que llevaría a sus fans "en el corazón". Unos fans que pronto la podrán ver debutando como actriz de la mano del prestigioso director de cine, Tom Ford.

La película en la que actuará la artista británica será una adaptación de la novela 'Cry to Heaven', de Anne Rice, que supondrá también el regreso a la dirección de Ford, quien no estrena un film desde el año 2016. Lo último que vimos de él fue 'Animales Nocturnos', cruel cinta protagonizada por Jake Gyllenhaal y Amy Adams y ésta, junto a 'Un hombre soltero' (2009) será su tercera película (que todavía está en fase de preproducción).

Una película ambientada en la Venecia del siglo XVIII

Al igual que la novela, la trama, ambientada en la Venecia del siglo XVIII, explorará en profundidad la vida de los castrati, hombres castrados en la infancia para preservar su voz de soprano y convertirse en estrellas de la ópera, cuya identidad sexual provocaba tanto fascinación como rechazo. Fuentes cercanas a la producción confirmaron que Ford no solo dirigirá la cinta, sino que también se ha encargado del guion y la producción a través de su compañía Fade To Black.

Además de Adele - cuyo papel exacto todavía no ha trascendido - , en el reparto figuran también Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany, Thandie Newton, George MacKay, Hunter Schafer y Mark Strong, entre otros intérpretes internacionales. Se estima que el rodaje comience a principios de enero del año que viene entre las ciudades de Londres y Roma y que la película se estrenará a finales del 2026.

Durante su año de retiro, la artista británica ha estado tomando clases de interpretación para afrontar su nuevo y ambicioso reto. No solo por trabajar como actriz por primera vez en su vida, sino por comenzar una carrera cinematográfica de la mano de un director que obtuvo una nominación a los Oscar, varias nominaciones a los BAFTA y Globos de Oro y que ganó el Gran Premio del Jurado en Venecia con su última película.

La noticia de la llegada de Adele a Hollywood se suma al regreso de la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, al mundo de la actuación. La esposa del Príncipe de Inglaterra ha retomado su carrera como actriz y se encuentra ya grabando una nueva película en los platós de Los Ángeles. Ocho años después de haberse retirado de los focos, Markle ha aceptado un papel secundario en el que se interpretará a sí misma, en una cinta que narra la vida de dos parejas, una famosa y otra no y que estará producida por Amazon MGM Studios.