Lorena Romera 13 NOV 2025 - 12:11h.

La hija de Terelu Campos ha publicado un vídeo que recopila momentos de lo más íntimos de estos casi dos años de noviazgo

El padre Carlo Costanzia manda un significativo mensaje al hijo de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio le ha dedicado a Carlo Costanzia una emotiva felicitación de cumpleaños. El hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia cumple hoy 33 años y la colaboradora de 'Vamos a ver' ha utilizado su perfil de Instagram para homenajearle de una forma especial. La hija de Terelu Campos ha editado un vídeo en el que ha compilado clips de su carrete personal, sacando a la luz imágenes inéditas de este más de año y medio de relación, en el que se han convertido en padres del pequeño Carlo.

La influencer de 25 años está muy enamorada, y así se lo ha hecho saber a su chico. Para sorprenderle por su cumpleaños, la nieta de María Teresa Campos ha compartido a través de stories un precioso vídeo en el que muestra algunos de los momentos más románticos en estos casi dos años de relación (el próximo mes de febrero celebran será el segundo aniversario de su primer beso, que fue portada de una revista).

Son contadas las veces que presumen de su relación, por eso este post ha alegrado tanto a sus seguidores. Y es que Alejandra Rubio ha mostrado una faceta poco conocida de su relación con el padre de su hijo: pintando juntos las paredes, riendo y compartiendo confidencias una noche cualquiera en el sofá de su casa, escapadas a la playa, rutas por el campo, noches de fiesta, besos, bailes y mucho amor.

Un vídeo de lo más tierno con el que la sobrina de Carmen Borrego ha querido sorprender a Carlo Costanzia por sus 33 primaveras. "Feliz cumpleaños. Siempre", escribe la creadora de contenido, que ha usado de canción Everything is romantic, de Charli XCX, que habla de "enamorarse una y otra vez". En su caso, enamorarse una y otra vez, cada día, del padre de su hijo.