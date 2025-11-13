Miguel Salazar Madrid, 13 NOV 2025 - 19:54h.

La hermana del extorero tendría como objetivo trasladarse a Mónaco, según el colaborador

Qué fue de Carmen Janeiro: así es la vida, en la actualidad, de la hermana de Jesulín de Ubrique

Carmen Janeiro, la hermana del extorero Jesulín de Ubrique, se ha visto obligada a cerrar su negocio empresarial. Así lo hemos desvelado en 'El tiempo justo', donde contamos qué hay detrás de la decisión.

Janeiro acumula pérdidas desde hace varios meses, por lo que se ha visto forzada prácticamente a una liquidación. En el verano del año 2021 apostó por su empresa dedicada al cemento, y para ello creó dos sociedades mediante las que lo distribuiría.

La hermana del televisivo invirtió a lo grande, con un capital inicial de 865.000 euros entre las dos sociades que incrementó en tan solo dos meses hasta llegar a la cifra de 1.400.000 euros. Digamos que su proyecto estaba totalmente encauzado, hasta que en abril del 2025 Carmen Janeiro solicita una reunión para hacer balance de los ejercicios. Una de estas empresas no funcionaba correctamente y terminó optando por la disolución de la entidad. Según el programa de Telecinco, la hermana del extorero se habría trasladado al campo con su madre.

Las intenciones de Carmen Janeiro tras cerrar su empresa

El colaborador Kike Quintana ha desvelado cuáles son las intenciones de Carmen Janeiro tras el cierre de su empresa. "Lo que me dicen es que lo que están haciendo es deshacerse de patrimonio personal y profesional", informa.

Según las fuentes con las que ha contactado Quintana, Janeiro no solo habría vendido las dos empresas, sino que también habría optado por deshacerse de su casa de Madrid y de Marbella con un claro objetivo. "En realidad, su auténtico negocio es la banca y su intención es trasladarse a Mónaco", apostilla Kike Quintana. "Van a estar en España con la joya de la corona que es Tudela, que es una cementera que tienen en Asturias", agrega.

Digamos que realmente no se trata de una bancarrota "como tal", sino una estrategia mercantil para trasladar patrimonio dedicado al cemento a la banca, su verdadera apuesta.