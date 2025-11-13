La industria de la música ha homenajeado y ha regalado a Raphael "su gran noche" como Persona del Año en los Latin Grammy 2025

Las VegasTan solo un año después de haber sido diagnosticado a finales de 2024 de un linfoma cerebral, Raphael ha recibido en la madrugada de este miércoles uno de los homenajes más importantes de toda la industria musical. La Academia Latina de la Grabación ha homenajeado al cantante de linares con el premio Persona del Año por sus más de seis décadas de carrera, que lo han convertido en un embajador de la música latina a nivel mundial.

El cantante que ha superado durante este año el linfoma cerebral que le fue diagnosticado a finales de 2024, está siendo homenajeado en Las Vegas, Estados Unidos, en una gala especial con un concierto tributo que incluye versiones de su famoso repertorio interpretadas por un grupo de notables artistas y amigos como David Bisbal o Pablo López.

El reconocimiento de la industria a Raphael

La industria musical latina ha regalado a Raphael "su gran noche" con un recital que rindió homenaje a un espectacular legado de más de 60 años en el que participaron cantantes como Aitana, David Bisbal, Rozalén o Pablo López.

Los artistas españoles e internacionales que han ido recorriendo la alfombra roja antes del evento han expresado su admiración y su cariño a Raphael. Uno de los primeros en querer dedicarle unas bonitas palabras al de Linares ha sido Pablo López. "Significa el milagro de que el escenario cobre vida (…) perseverancia y amor absoluto, incondicional", declaraba a EFE el cantante a su paso por la alfombra roja previa a la gala que se celebra en la ciudad de Las Vegas (EE.UU.).

López, quien ha colaborado con el conocido como ‘divo de la balada romántica’ recordó una de las anécdotas que lo atan a su legado musical. "En casa siempre le pongo videos de él en el año de 1967 en Luxemburgo, por ejemplo, y le digo: ¿cómo era eso? Y te lo cuenta como si fuera ayer, eso es tremendo", agregó.

La cantautora Rozalén, muy cercana al cantante, destacó su impacto no solo en el desarrollo de su carrera, sino también en su entorno familiar. Su madre tenía un póster, mientras que su padre Cristóbal, quien era sacerdote, "en misa cantó ‘La canción del tamborilero’ porque se lo había escuchado a un chaval que estaba empezando, que era Rafael", ha compartido con EFE. Cuando el artista español se hizo famoso "la gente en el pueblo le decía que Raphael estaba cantando la canción de Cristóbal", agregó.

Carlos Rivera o el argentino Fito Páez, quién a su vez lo definió como "escandaloso y muy simpático. Tenía mucha personalidad y era muy dramático", han sido algunos de los artistas internacionales que han reconocido la trayectoria del cantante protagonista de la noche de este miércoles.

"Historia de España"

Para generaciones más jóvenes como la de Aitana, "Raphael es historia de España. Es una leyenda de España y del mundo por la forma en la que tenía y tiene de ponerle alma a todo lo que hace, no solamente con su voz, que es súper única, suya e increíble, sino con sus gestos", admitió a EFE.

Una opinión que comparte el cantautor americano de raíces mexicanas Iván Cornejo, quien además se sintió "súper emocionado, agradecido y honrado" de poder cantar una versión de sus éxitos en la gala que le rinde homenaje como persona del año.

El director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, apuntó que la elección del artista de 82 años como Persona del Año se debe a que "es único, polifacético y con una resilencia increíble", con un talento que "trasciende generaciones y fronteras", reconoció a EFE.

"Siempre celebramos la música, yo sé que estos son tiempos complicados, pero para nosotros lo importante es celebrar la música y a nuestros creadores", sentenció.

La emoción de Raphael tras recibir el premio Persona del Año

Tras conocer el nombramiento como Persona del Año, Raphael aseguró que se sentía "profundamente agradecido" con La Academia Latina de la Grabación por este reconocimiento que ha soñado recibir "desde hace muchos años". "Ser nombrado Persona del Año me emociona muchísimo. Es la mejor manera de celebrar tantos años de entrega y amor por la música", dijo el artista.

El cantante ha superado en 2025 un linfoma cerebral, diagnosticado a finales de 2024, y recientemente ha anunciado su regreso a los escenarios con 'Raphaelísimo', una nueva gira con la que recorrerá España y América Latina.

La Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación reconoce a los músicos y sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como sus esfuerzos humanitarios. Los artistas previamente homenajeados son Carlos Vives (2024), Laura Pausini (2023), Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017) o Marc Anthony (2016), entre otros.