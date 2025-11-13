Primicia | Primeras imágenes de Cayetano Rivera tras su accidente de tráfico

Las primeras imágenes de Cayetano desde que sufriera un accidente con su furgoneta la noche del 9 de noviembre

La reacción de Blanca Romero al accidente de Cayetano Rivera: "¿Pero él está vivo?"

Cayetano Rivera Ordóñez sufrió un accidente de tráfico la noche del 9 de noviembre. El torero habría perdido el control de su vehículo y terminó chocando contra una palmera en una rotonda. El impacto causó importantes daños: una señal de tráfico destrozada, dos palmeras afectadas y la rotonda prácticamente arrasada, por lo que tendrá que afrontar una elevada factura.

'El programa de Ana Rosa' ha obtenido las primeras imágenes de Cayetano Rivera tras el accidente. En ellas se puede comprobar que sigue conduciendo, aunque en otro coche, ya que la furgoneta que conducía en el momento del accidente quedó completamente destrozada.

Alejandro Rodríguez, reportero de este programa, nos ha dado más detalles sobre las imágenes del accidente y de cuál es la situación actual de Cayetano: "Uno de nuestros reporteros acaba de captar estas imágenes hace unos minutos. El equipo del programa las ha analizado con mucha calma. Al principio parecía que Cayetano Rivera no llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero en realidad se estaba introduciendo en el vehículo en ese momento. Lo que sí incumplió prácticamente sin lugar a dudas es el exceso de velocidad, porque circulaba por una vía señalizada a un máximo de 20 km/h y él aceleraba más de lo permitido".

Ana Rosa, sobre Cayetano Rivera: "Dejen ya a la criatura en paz"

Al comentar las imágenes, Ana Rosa Quintana ha salido en defensa de Cayetano Rivera: "Tampoco va tan rápido, primero está la barrera y después ese coche parece un híbrido, que cuando arrancas en eléctrico la salida siempre es un poco más potente. Dejen ya a la criatura en paz".