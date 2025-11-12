La hija de Cayetano Rivera rompe su silencio tras el accidente de su padre y pide respeto

Lucía Rivera atendía con calma a la prensa a su llegada a Madrid, tras un viaje de trabajo en Londres

El abogado de Cayetano Rivera estalla en ‘El tiempo justo’ tras filtrarse el atestado policial: “Esto es de vergüenza”

En ‘El tiempo justo’, Joaquín Prat abría la tarde con las últimas novedades sobre el accidente de tráfico que sufrió Cayetano Rivera el pasado domingo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

El torero, que se encuentra recuperándose en su domicilio, continúa recibiendo visitas de familiares y amigos cercanos. Sin embargo, la noticia del día llegaba de la mano de su hija, Lucía Rivera, quien ha querido pronunciarse por primera vez ante las cámaras.

Las palabras de Lucía Rivera

La modelo atendía con calma a la prensa a su llegada a Madrid, tras un viaje de trabajo en Londres. Visiblemente tranquila, Lucía intentó zanjar las preguntas sobre su padre:

“A mí hay algo que me hace gracia, que vengáis siempre a preguntarme a mí por cosas de mis padres. Yo estoy muy alejada de cualquier polémica. Obviamente, mi padre es una persona como cualquier otra. No voy a comentar nada de esto, ¿vale?”

Lucía, que mantiene una relación cordial pero discreta con Cayetano, optó por no alimentar el debate ni entrar en detalles sobre el accidente ni sobre los rumores que circulaban en las últimas horas. “Entiendo vuestro interés, pero no voy a decir nada más”, insistía la hija del torero y de Blanca Romero.

Debate abierto en plató

Tras la emisión del vídeo, en plató se generó un debate. Luis Pliego, director de Lecturas y colaborador del programa, se mostraba muy crítico con la reacción de la modelo:

“Lleva el apellido Rivera para lo bueno, que te contraten para una pasarela, y también para lo malo, que es cuando te preguntan por tu padre. No puedes sorprenderte de eso cada vez que ocurre”.

Sin embargo, Joaquín Prat no tardó en replicar con su habitual tono conciliador: “A mí me parece que Lucía ha estado educada, cordial y muy correcta. No ha faltado al respeto a nadie y simplemente ha pedido no hablar de un tema personal. Y eso hay que respetarlo”.

El presentador subrayó que la joven “ha crecido rodeada de atención mediática y tiene derecho a poner límites”, especialmente cuando el asunto afecta a la salud o a la intimidad familiar.