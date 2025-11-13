Las primeras palabras de Anita Williams tras su beso con Montoya: "No estamos juntos"

Anita Williams, tras su última portada con Montoya: "Una imagen vale más que mil palabras"

Montoya reaparece y lanza un llamativo mensaje tras salir a la luz las fotos de su beso con Anita Williams

Tras su polémica ruptura, la revista 'Diez Minutos' publicaba esta semana en su portada una imagen muy esperada por parte de los fans de Anita Williams y Juan Carlos Montoya en los que ambos aparecen besándose apasionadamente.

Tras esta imagen, Anita Williams se ha pronunciado en 'Vamos a ver' y ha querido aclarar cuál es su relación actual con Montoya: "Una imagen vale más que mil palabras, pero Montoya y yo no estamos juntos", ha asegurado.

Anita Williams: "Estoy agobiada con la prensa"

Anita se ha mostrado molesta con algunos de los comentarios que se han lanzado al respecto y ha querido desmentir que fuese ella la que llamase a los fotógrafos para que este beso fuese capturado por la prensa del corazón.

Aunque no ha dicho claramente que Montoya forme parte de este núcleo, Anita ha dejado entrever que su expareja podría desconfiar de lela: "Puede contar conmigo para lo que necesite, pero está claro que no podemos tener nada. Somos dos personas solteras que han estado viéndose, pero ya está", ha dicho visiblemente afectada y agobiada.