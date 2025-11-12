Lorena Romera 12 NOV 2025 - 18:45h.

El participante de 'LIDLT' ha lanzado unas significativas palabras tras ser pillado besándose con Anita Williams

Las fotos del apasionado beso de Anita Williams y Montoya

Compartir







Montoya ha reaparecido y ha lanzado un llamativo mensaje tras salir a la luz las fotos de su beso con Anita Williams. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha compartido a través de su perfil de Instagram una imagen con la que ese pronuncia, aunque de forma velada, sobre la situación que atraviesa después de haberse convertido en noticia por estas imágenes junto a su exnovia.

En estos últimos meses, Montoya y Anita Williams se han encargado de desmentir, una por una, las informaciones que han ido saliendo sobre ellos. Que si habían estado juntos en un hotel de Barcelona (algo que después se confirmó), que si volvían a estar en contacto y que ella le tenía guardado como el "amor de su vida" en el móvil, que si estaban viéndose... La pareja de 'La isla de las tentaciones' iban negando todas las noticias que los relacionaban.

Pero ahora las pruebas son más que evidentes. La revista 'Diez Minutos' los ha convertido en portada del número de esta semana, donde podemos verles besándose apasionadamente. La pareja de concursantes de 'Supervivientes' salen de casa de él y dan un romántico paseo, disfrutando de la noche madrileña. Muchos arrumacos e infinita complicidad.

Una conexión que es innegable y que, aunque ellos han pretendido llevar a escondidas, ha terminado convirtiéndose en todo un secreto a voces. Tal y como apunta la información que acompaña a las imágenes, la pareja ha hecho todo lo posible para que esta cita continuase siendo un secreto: han cenado en un reservado (donde se han comido a besos mientras degustaban el postre), ella va con una gorra en un intento de ir de incógnito y los dos mantienen una actitud vigilante, tratando de despistar a los paparazzi.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero no lo han conseguido. Estas imágenes ya acaparan titulares y minutos de televisión y son muchos los que celebran su reconciliación. Aunque ellos no se han pronunciado, Montoya ha reaparecido a través de su perfil de Instagram con un significativo mensaje que no ha pasado desapercibido. Con una imagen en la que le vemos en el gimnasio, entrenando, el que fuera protagonista de 'La isla de las tentaciones' ha escogido una canción de lo más elocuente:

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Yo sigo enfocao', con la misma fe, confiando en el de arriba porque sé que llegaré", dice la canción que ha elegido para poner banda sonora a este storie con el que reaparece públicamente tras convertirse en noticia por las fotos de su beso con Anita Williams.