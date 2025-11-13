El famoso actor aparece con una gran sonrisa junto a Sheree y su hijo Trey

Will Smith celebra el 33 cumpleaños de su hijo mayor Trey. El actor de 57 años estuvo rodeado de miembros de su familia y amigos cercanos para este momento tan especial. Así se puede ver en la publicación de Instagram que ha subido su exmujer Sheree Zampino. Ambos se divorciaron tres años después de tener a su hijo.

El famoso actor -que enseñó su Oscar en un concierto en Marbella- aparece con una gran sonrisa junto a Sheree y su hijo Trey. Smith estuvo acompañado también por su mujer Jada Pinkett Smith y su hijo Jaden, de 27 años. Pero no acudió su otra hija Willow, de 25.

Trey celebra su cumpleaños junto a Will Smith

Trey aparece en una de las imágenes colocando sus brazos alrededor de los hombros de su padre y su hermanastro. Su madre ha comentado en la publicación de Instagram lo feliz que estaba de haber celebrado su cumpleaños: “¡Guau! ¡Tienes 33 años, hijo! ¡Qué pura delicia y qué alma magnífica eres!”.

El joven ha celebrado su cumpleaños con una tarta decorada con un letrero de Las Vegas. Al parecer, la fiesta parecía tener una temática relacionada con los casinos. En uno de los vídeos se realiza un recorrido por la habitación para mostrar a los amigos y seres queridos de Troy que han acudido a su celebración.

“¡Tu luz es contagiosa y el amor, la gracia y la compasión que vives y en la que te mueves es un hermoso honor, privilegio y alegría para contemplar! ¡Decir que me siento honrada de ser tu madre solo tocaría la superficie de la profundidad de mi gratitud y amor por ti!”, resalta su madre. “¡Que este 33º año alrededor del Sol sea un portal a otra dimensión de brillantez y abundancia! ¡FELIZ 33 a The AngO!”, concluye.

Trey, un joven que sigue los pasos de su padre

Will Smith se casó con Sheree en 1992, pero se divorciaron en 1995. Trey ha seguido los pasos de su padre y apareció en el videoclip de la canción ‘Just The Two Of Us’. También protagonizó, junto a su famoso padre, dos episodios de la serie ‘All Of Us’ en el 2003.

Pero la relación entre Will Smith y su hijo no fue siempre fácil. En sus redes sociales llegó a confesar que “lucharon durante años después del divorcio”. “Se sintió traicionado y abandonado. ¡Es una bendición salvaje recuperar y restaurar una relación amorosa con mi hermoso hijo!”, reconoce. Con el paso de los años, Will y su exmujer han conseguido tener una relación positiva a pesar de su separación.