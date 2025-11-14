Alberto Santana desvela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Yuralkys Calero

Rocío Molina 14 NOV 2025 - 14:43h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado y contado cómo y por qué terminó su matrimonio exprés con Yuralkys Calero

Alberto Santana, ex de Melyssa Pinto, hace una predicción sobre su relación con Mario Casas

Alberto Santana se está recolocando tras todos los acontecimientos traumáticos por los que ha pasado el poco tiempo. El conocer la noticia de su divorcio con Yuralkys Calero dejaba en shock a todos tras el haber mantenido un matrimonio exprés. Pese a que en un principio no se pronunciaba al respecto, el exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido dar un paso al frente y desvelar el verdadero motivo del fin de su matrimonio con la americana de origen cubano.

Lo ha hecho en el podcast de su amigo Víctor Enguídanos 'Pasando consulta' donde el que se diera a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha sincerado de la difícil época que ha atravesado y que ha terminado con el fin de su matrimonio. El canario ha contado todo lo que pasó anteriormente para acabar de una forma tan apresurada su relación.

El exnovio de Melyssa Pinto ha hecho con su amigo Víctor un ejercicio de honestidad consigo mismo. Y ahí, Alberto Santana ha reconocido que tomó muchas decisiones apresuradas en esta relación. La primera de todas el dejar todo para irse con ella a Miami, aunque no se arrepiente de cómo actuó.

Sin restar ilusión a su boda con Yuralkys, el exconcursante de 'Supervivientes' ha contado ahora que esta se hizo para obtener su visado y que lo que iba a ser algo íntimo y más burocrático que otra cosa terminó en una gran celebración que organizó 'Enamorándonos USA', el programa de citas en el que ambos se conocieron a fondo y se enamoraron.

Según el extronista de 'MyHyV' lo bonito de su matrimonio no les duró mucho. A su regreso de la luna de miel en Maldivas ya empezaron a chocar porque sus caracteres eran muy diferentes, aunque hubo un punto de inflexión que provocó el cambio sin retorno en él. "Esto pasó en diciembre del año pasado", ha dicho el canario confesando unos acontecimientos que hasta ahora eran desconocidos.

Alberto Santana ha desvelado que en poco menos de un mes se enfrentó al momento más duro de su vida: falleció su tía, su hermana mayor y su madre le llamó indicando que le tenían que hacer una biopsia ante la posibilidad de tener un cáncer. "Algo en mí cambió. Peté. Me bloqueé y Yuri no empatizó con este momento", explica del difícil trance por el que pasó.

Tratando de encajar estas malas noticias, su matrimonio comenzó un proceso de desgaste. Un enfrentamiento entre su madre y Yuralkys fue el detonante. Alberto Santana dejó de hablar con su progenitora y su relación quedó herida de muerte: "Decidí que durmiéramos por separado. Sentía que estaba en una vida que no quería estar y la empecé a coger rechazo. Dormía en el salón o en el vestidor que tenía una cama hinchable. Ella intentó que fuera feliz", ha confesado de aquellos momentos.

El hecho de tener su visado, el volver a España y liquidar las empresas que tenían en común no ha facilitado una relación que se ha ido tensando más y más tras iniciarse su ruptura y llegar al divorcio. Pese a como ha terminado todo, el exconcursante de 'Supervivientes' no se arrepiente. Santana trata ahora de reponerse de todo lo que ha perdido y de haber estado tan lejos de los suyos en los peores momentos.