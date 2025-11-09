Alberto Santana, ex de Melyssa Pinto, hace una predicción sobre su relación con Mario Casas

Ana Carrillo 09 NOV 2025 - 10:01h.

Alberto Santana ha habla de la relación de la exconcursante de 'Supervivientes' con el actor de 'La cena'

Melyssa Pinto responde a las declaraciones de Mario Casas sobre su deseo de varios hijos

Alberto Santana y Melyssa Pinto se conocieron en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en 2018 y comenzaron una historia de amor que se rompió poco tiempo después. Ahora él acaba de divorciarse de Yuralkys Calero y ella mantiene una relación sentimental con Mario Casas. El exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado sobre ambos temas en su visita al podcast de su amigo Víctor Enguídanos.

El canario se ha divorciado recientemente y ha ahondado en las causas de su distanciamiento con la mujer a la que le dio el 'sí, quiero' hace un año. Pero antes de sincerarse sobre su separación, ha hablado de su ruptura con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y ha explicado que ahora no tienen mucho contacto, pero que permanece el "buen rollo" entre ellos.

"Tengo buena relación porque al final yo pienso que una persona que ha pasado por tu vida y que te ha marcado es una pena acabar mal porque es una parte de tu vida", ha comentado el amigo de Noel Bayarri, que ha revelado que no llegaron a cumplir un año juntos como pareja y que su ruptura se produjo por la incompatibilidad de sus caracteres.

También ha explicado que cree que fue principalmente por su "culpa": "Uno quiere formar una familia pero en este mundo es difícil, las redes sociales pasan factura, te mandan mensajes... No era el momento, al menos por mi parte"; pero ha reconocido que le gustó "mucho" la diseñadora e influencer, a la que le sigue teniendo un gran cariño.

Santana ha confesado que se alegra de que su ex esté feliz al lado del actor de 'La cena' y ha explicado que, aunque no lo conoce a él, por lo que conoce a la ex de Tom Brusse pronostica que la relación puede ser duradera: "Por la parte de Melyssa, sí".

Su divorcio con Yuralkys Calero

El canario ha explicado que su relación comenzó a desgastarse con la convivencia, en la que se dio cuenta de que sus caracteres eran muy diferentes: "Yo soy una persona muy extrovertida y ella muy introvertida, yo soy una persona muy alegra y ella menos, entonces a veces chocábamos... Ella no entendía mi humor y ah�í empezó mi frustración".

El "punto de inflexión" se produjo en diciembre del año pasado, cuando su madre le llamó para decirle que le tenían que hacer una biopsia porque podía tener cáncer: "Algo en mí cambió y seguramente no estuve a la altura como esposo". A su preocupación por la situación de su madre se sumaba que habían muerto su tía y su hermana, que había dejado sus negocios en España y que en Miami, donde residía con ella, no tenía amigos.