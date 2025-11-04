Lorena Romera 04 NOV 2025 - 09:18h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha ingresado en el hospital tras vomitar de color negro, lo que podría indicar "sangrado interno"

Fani Carbajo desvela en qué se ha gastado el dinero que ha ganado en 'Supervivientes All Stars'

Fani Carbajo ha acudido al hospital tras vomitar líquido de color negro, lo que podría responder a "sangrado interno, ya sea en el tracto gastrointestinal superior debido a úlceras pépticas (estomacales o duodenales) o a vasos sanguíneos rotos", apuntan desde el hospital Mayo Clinic. La que fuera concursante de 'Supervivients All Stars' ha hecho saltar todas las alarmas con una foto desde las urgencias.

Los últimos stories de la que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' hacían presagiar que algo no iba del todo bien en lo que a su salud se refería. "Me va a estallar la cabeza, no me encuentro bien... Me duelen los ojos", aseguraba la madrileña, que viene arrastrando estos dolores desde el debate final de 'Supervivientes All Stars'.

Dolores que han continuado pasada la noche y que han provocado que la exconcursante de 'Supervivientes' se despierte "malísima". "No paro de vomitar, me encuentro fatal. Estoy destemplada", ha asegurado la influencer en unas publicaciones previas a ser atendida en el centro médico.

En ese momento, Fani Carbajo se encontraba sola con su hija Victoria. "A ver qué tal el día, estoy con un dolor de cuerpo brutal...", expresaba, intentando mostrarse positiva antes de darse cuenta de que la cosa continuaba complicándose para ella y que los síntomas iban recrudeciéndose. Tanto, que ha vomitado "bilis de color negro".

Los síntomas de Fani Carbajo tras vomitar negro

Al verlo, la que fuera participante de esta edición de 'Supervivientes All Stars' se ha asustado tanto, que ha consultado a la inteligencia artificial, que le ha recomendado que acuda de urgencia al hospital o que, en su defecto, llame al 112. "Vómito negro con aspecto de posos de café puede indicar sangre digerida del estómago o sangrado interno, no bilis", le ha advertido.

Algo en lo que la IA se apoya en las webs especializadas, como la del hospital Mayo Clinic, que dice lo siguiente: "Los vómitos con sangre, por lo general, pueden significar algo grave y requieren atención médica inmediata. Si causan mareos al ponerte de pie, respiración rápida y superficial u otras señales de choque, llama a emergencias".

No sabemos si Fani Carbajo habrá presentado alguno de estos síntomas, pero desde luego sí ha corrido a las urgencias del hospital. Desde allí, la que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha hecho saltar todas las alarmas con esta última hora sobre su estado de salud. Desde esta última publicación, hace 18 horas, la concursante de 'Supervivientes All Stars' no ha vuelto a actualizar su Instagram y se desconoce si ha experimentado mejoría.