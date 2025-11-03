Lidia González 03 NOV 2025 - 17:10h.

La exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ desvela la cifra aproximada que ha invertido en el local de su restaurante

Fani Carbajo habla sobre el futuro de su relación con Adara Molinero

Fani Carbajo ha vuelto a su vida normal tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’, en la que tiene que sacar adelante un proyecto que ha iniciado en común con su novio, Fran Benito, y sobre el que ha querido hablar en el plató de ‘En todas las salsas’. La influencer se sincera sobre el dineral que se ha gastado en su nuevo negocio y lo costoso que es llevar a cabo un emprendimiento de esta manera. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en Mediaset Infinity!

“Hay mucho invertido”, comienza admitiendo la creadora de contenido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha tenido ningún problema a la hora de decir la cifra de dinero que ha empleado, aproximadamente, para reformar el restaurante que tiene con su pareja. “Era un local muy oscuro, muy feo y muy a la antigua”, cuenta la influencer para explicar por qué ha necesitado tanto presupuesto.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ admite que, a pesar de que, en un principio, no iba a hacer tantos cambios en el establecimiento, lo cierto es que acabaron por modificarlo completamente. “Íbamos a pintar las paredes, pero nos vinimos arriba y cambiamos un montón de cosas”, asegura muy emocionada por el gran cambio que ha tenido este local: “Está precioso”.

Programa completo: Fani Carbajo desvela cómo ha conseguido invertir tanto dinero

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado lo mucho que le ha costado hacer la reforma del local que se ha convertido en su restaurante y ha explicado todos los detalles. Bajo la sorpresa de los colaboradores de ‘En todas las salsas’ sobre cómo ha sido posible que haya ahorrado tanto, la creadora de contenido desvela cómo ha conseguido invertir tanto dinero. ¡Descúbrelo!

Fani Carbajo visita, otra vez, el plató del videopodcast para actualizar todo lo que ha ocurrido en su vida tras su última visita y, especialmente, después de su paso por ‘Supervivientes All Stars’. La creadora de contenido se sincera sobre su relación con Adara Molinero tras su reconciliación en Honduras, en qué se ha gastado el dinero del premio o sobre su boda con Fran Benito. ¡No te pierdas todo lo que ha contado la influencer en Mediaset Infinity!