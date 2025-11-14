Gloria Camila habla de la importante secuela que arrastra tras 'Supervivientes All Stars'

Rocío Molina 14 NOV 2025 - 11:12h.

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha hablado de una secuela que sufre tras su experiencia en 'SV All Stars'

Gloria Camila ha hablado de la secuela que arrastra tras su paso por 'Supervivientes All Stars'. La tía de Rocío Flores está feliz por todo lo que ha conseguido en esta nueva experiencia en Honduras. Sin embargo, el llevar al límite sus fuerzas y su cuerpo le está pasando ahora factura un mes después de su salida del reality.

A través de sus historias de Instagram, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha revelado lo que está pasando a sus seguidores. El disfrutar mucho del concurso y sacarle el máximo provecho a esta experiencia tan única, le ha llevado a tener ahora un problema de salud que está ya consultando con los médicos. Así lo ha confesado a su comunidad a la espera de una pronta solución.

No es a la primera que le pasa y ya han hablado de ello otras concursantes que han pasado por 'Supervivientes' o 'Supervivientes All Stars'. El vivir un descontrol alimenticio ha hecho que se le desajuste por completo a Gloria Camila el periodo menstrual, tal como ha contado. La falta aún de la regla un mes después de haber vuelto de Honduras es algo que le preocupa y que ha ido a consultar con el especialista.

Lo normal, según afirman los expertos, es que el ciclo menstrual necesite un tiempo para regularizarse tras haber vivido un suceso traumático, un parto, la malnutrición o una situación de estrés extremo que causan alteraciones hormonales. Lejos de que se interprete de otro modo, la influencer de 29 años ha querido contarlo para que no se interprete de otro modo su visita al ginecólogo que también ha hecho pública a través de sus redes.

"Hoy toca revisión ginecológica ya que aún no me ha bajado el periodo (por si alguien también quiere comentar sobre esto)", ha contado la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' que está tratando de recuperarse del déficit calórico que le ha llevado a estar en esta situación.

Para combatir esto, la hija de Rocío Jurado ha dejado constancia en sus redes desde su salida que a un plan gastronómico no falla y que una de las cosas con las que más disfruta (y de las primeras que plasmó en su regreso a Instagram) son los platos que le prepara Marina, la persona que trabaja en su casas desde hace años y, en concreto, su guiso de papas con carne. Uno de los remedios para que su cuerpo vuelva a equilibrarse.