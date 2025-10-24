Ana Carrillo 24 OCT 2025 - 19:10h.

Gloria Camila Ortega ya está en España tras haber pasado casi dos meses en los Cayos Cochinos concursando en 'Supervivientes All Stars', programa en el que se ha quedado a las puertas de la final porque la audiencia prefirió que siguiera hacia adelante en el concurso su amiga Jessica Bueno. En plató la recibieron la mayor de sus sobrinas, Rocío Flores, su padre, Ortega Cano, y su grupo de amigos.

La hija de Rocío Jurado se mostró feliz de estar rodeada de nuevo de los suyos, aunque en plató no se vio en ningún momento a su novio, el cantante Álvaro García, que dos días antes de que regresase a España compartió en Instagram un vídeo en que canta acompañado a piano 'Gloria Bendita', la canción que le dedicó a su chica y destacó que es "la más especial" de las canciones que ha compuesto.

Tras la gala, Gloria Camila ha pasado varias horas sin compartir nada en Instagram, donde ha reaparecido ya después del mediodía para mostrarle a sus seguidores que su primer plan ha sido degustar uno de sus platos favoritos, las papas con carne que prepara Marina, que es la persona que trabaja en su casa desde hace años y que ella considera parte de su familia.

Cuando Ortega Cano llamó a la influencer el día que Rocío Jurado habría cumplido años, le dijo que en casa la esperaban con los brazos abiertos y un plato de papas con carne de Marina, consiguiendo sacarle una sonrisa a la joven, que le confesó a su padre que no paraba de hablarle a sus compañeros de lo bueno que está ese guiso.

En otra ocasión, les habló de Marina a petición de Alejandro Albalá, que le preguntó si su padre tenía pareja. Gloria se apresuró a aclarar que Marina no es la novia del diestro, al que se le conoce pareja desde su divorcio con Ana María Aldón, sino que es la persona que les ayuda en casa desde hace años y a la que ella considera como una tía más por todo lo que han compartido juntas en el día a día.

Ella no lo ha mostrado, pero ya se ha reencontrado con su novio. Ha sido 'Europa Press' la agencia que ha difundido las imágenes de la hermana de José Fernando junto a su pareja, con el que comenzaron a relacionarla a comienzos de este año.

En las imágenes se le ve a ella en el asiento del copiloto en una gasolinera mientras él reposta. Se confirma así que ya se han visto después de casi dos meses sin hablar debido a la participación de la influencer en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.