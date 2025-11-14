Ana Carrillo 14 NOV 2025 - 09:00h.

La ganadora de 'GH VIP' ha revelado qué conocido atleta le ha enviado un mensaje por Instagram

Laura Matamoros, ganadora de 'GH VIP', no puede estar más entusiasmada y ha querido compartir su emoción con su legión de seguidores de Instagram. La razón de su felicidad es que ha recibido una propuesta por parte de un atleta y creador de contenido al que admira profundamente.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una foto en la que muestra su cara de sorpresa al recibir el mencionado mensaje: "Mi cara ahora mismo al ver el mensaje, no me lo creo, soy mega, pero heavy lo fan que soy de él". Tras esa introducción con la que ha despertado la curiosidad de sus followers ha compartido la captura de pantalla del mensaje en sí, en la que se desvela la identidad del atleta que se ha puesto en contacto con ella.

Se trata de Nirmal Purja, conocido en redes sociales como Nimsdai, un alpinista con más de dos millones de seguidores en Instagram y que ostenta varios récords mundiales por sus logros como el récord mundial por haber conquistado más rápidamente tres de las cuatro cimas más altas del mundo: Everest, Lhotse y Kanchenjunja (en siete días y unas cuatro horas y media).

En su mensaje, Nimsdai le dice en inglés: "¿Has soñado alguna vez con escalar el Everest?". No se lee la respuesta que le ha dado la influencer, que sí que ha compartido con sus seguidores las sensaciones que ha sentido al recibir el mensaje y es que se considera "una chica súper afortunada": "¡Que me pellizquen pero muy fuerte ahora mismo!".

"Os juro por Dios que que me haya escrito es una pasada, tengo hasta ganas de llorar, os lo juro, si lo hago con él, me muero", ha comentado la hermana de Anita y Diego Matamoros, que no podía contener la emoción al pensar que existe la posibilidad de cumplir su sueño de subir al Everest o completar la escalada a una montaña que supere los 8.000 metros de altitud, como su ídolo Nimsdai ha hecho hasta en 52 ocasiones: "Que me esté pasando esto ahora mismo es muy heavy. Y que me haya escrito él es para morirme ahora mismo, de verdad".