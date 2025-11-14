La socialité explica en 'El tiempo justo' los motivos de la ruptura con su novio, el cantante Álvaro García

Gloria Camila ha venido a 'El tiempo justo' dispuesta a lanzar un 'bombazo' sentimental. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado anuncia que ha cortado con su pareja, el cantante Álvaro García. "No somos pareja Álvaro y yo, hemos decidido dejarlo", anunciaba generando la sorpresa de todos en directo.

Los motivos de la ruptura

Sus declaraciones llegan justo después de la investigación que habíamos hecho desde el programa de Telecinco, donde hemos descubierto que el artista ya no sigue a la socialité en sus redes sociales. "Primero valorar mucho la investigación que se ha hecho de los seguidos y seguidores", comenzaba diciendo.

Después de lanzar la exclusiva, Gloria Camila explicaba sin rodeos los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Según relata, fue su vuelta de Honduras lo que le hizo cambiar y replantearse su futuro de la mano de Álvaro García.

"Le deseo desde aquí lo mejor"

"Esto llegó cuando vine de 'Supervivientes'. Mi vida había dado un giro enorme, entonces ni mentalmente ni emocionalemtne estaba con la suficiente capacidad de seguir teniendo la relación", aclara como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Gloria Camila valora el trato del ya su exnovio, y cree que han vivido momentos muy buenos.

"Es maravilloso, me ha dado lo mejor de él. Creo que nos hemos aportado mutuamente", agregaba. Además, ha decidido mandarle un mensaje en directo. "Le deseo desde aquí lo mejor, va a triunfar vaya donde vaya", compartía en el espacio de Telecinco.

¿Por qué le ha dejado de seguir su ex?

La hija de 'La Más Grande' exponía que esos rumores de crisis eran ciertos, y daba todos los detalles del 'unfollow' de su exnovio. "Él decidió dejarme de seguir, cosa que además me lo dijo que se iba a notar porque siempre hay alguien que lo mira", relata.

Siempre citando sus explicaciones, Álvaro García tomó esta decisión para "superar la ruptura". "Hay veces que tienes que quitar y empezar de cero", afirmaba.