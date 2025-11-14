Ana Carrillo 14 NOV 2025 - 15:15h.

Exclusiva | La Rebe da a luz a su hija Bianca y comparte todos los detalles de su parto: “Ha sido como un sueño”

Noemí Salazar, su compañera en 'Los Gipsy Kings', la ha felicitado y le ha señalado una curiosa coincidencia entre sus hijas

La Rebe ya ha dado a luz a su hija Bianca, que se une a la familia que ha formado junto a su marido, José Navarro, y su primogénito, José Junior, que ya tiene siete años. La integrante de 'Los Gipsy Kings' ha compartido sus primeras sensaciones tras el parto en su canal de mtmad, 'Mi embarazo by La Rebe', y ha compartido las primeras fotos de su bebé en Instagram, donde ha recibido la felicitación de Noemí Salazar.

La Rebe y Noemí Salazar fueron amigas íntimas desde que coincidieron en 'Los Gipsy Kings', pero su relación se rompió, como también se rompió el vínculo entre sus respectivas familias, los Jiménez y los Salazar. Tras mucho tiempo distanciadas, volvieron a acercar posturas a través de las redes sociales, donde se dejan 'likes' en sus publicaciones y cariñosos mensajes en momentos importantes como es este.

Ya cuando anunció que esperaba una niña, Noemí felicitó a la que había sido su amiga y le deseó lo mejor en su embarazo. Ahora la ha felicitado por el nacimiento de la pequeña, que ha llegado al mundo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ciudad en la que viven los padres de La Rebe, Marisol Vargas y Dani Jiménez, a los que quería tener cerca en los primeros días posteriores a la llegada al mundo de su bebé.

En su felicitación, la exconcursante de 'GH VIP' ha señalado una curiosa coincidencia entre la niña La Rebe y su primogénita, Mimi Salazar: ¡nacieron el mismo día! Una causalidad que ha subrayado en su mensaje público, que ha recibido muchos 'me gustas' de sus seguidores, que adoran ver que entre ellas sigue existiendo cariño pese a su distanciamiento: "¡Oh! ¡El mismo día que la Mimi! Enhorabuena, familia. Dios os bendiga".

El 13 de noviembre de 2025 nació la hija de La Rebe y cumplió 11 años la hija de Noemí, que le dedicó unas preciosas palabras a su primogénita en Instagram: "Hoy mi vida cumple 11 años. La niña que dio sentido a la palabra mamá, la razón por la que cada día quiero ser mejor. Eres sensible, cariñosa, educada y con un corazón tan bonito que ilumina todo lo que te rodea. Verte crecer es el mayor regalo que me ha dado la vida. Gracias por enseñarme el verdadero significado del amor incondicional.Te amo más de lo que las palabras pueden decir, mi princesa".