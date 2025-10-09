Equipo mtmad 09 OCT 2025 - 17:05h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' comparte cómo se llamará su hija y cuál es el apodo que le ha puesto su hermana pequeña

Dani Jiménez reacciona al enterarse del nombre de la hija de La Rebe

La Rebe, por fin, ha compartido el esperado anuncio del nombre de su hija y lo ha hecho en la mejor de las compañías: junto a su padre, Dani Jiménez. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ explica cómo se le ocurrió el nombre con el que llamará a su bebé y desvela también el feo apodo con el que su hermana Daniela llama a la futura recién nacida. Cada vez más cerca de la inminente llegada de la pequeña al mundo, la influencer habla de los últimos preparativos en ‘Mi embarazo’, su propio formato de Mediaset Infinity .

Rebosando de emoción tras el anuncio del nombre de su hija , la famosa gitana de Plasencia aprovecha para compartir todos los detalles detrás de su decisión. Rebeca Jiménez comienza explicando dónde escuchó por primera vez el nombre por el que llamará a su bebé y los motivos por los que le parece tan bonito. Sin embargo, hay una cosa que no termina de gustar: el feo apodo que le ha puesto su hermana Daniela.

“Es lo malo”, confiesa sobre la idea de que Daniela llame así a su futura hija. La Rebe, ilusionada por estar a punto de tener a su pequeña entre sus brazos, debate junto a Dani Fernández sobre la elección del nombre del bebé. A pesar del apodo que ha impuesto su hermana Daniela antes de que la pequeña haya siquiera nacido, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ está convencida de que a su hija la llamarán por su nombre. “Me voy a encargar yo”, afirma con seguridad. ¡Descubre cuál es el apodo dándole play al vídeo!

La Rebe confiesa sus miedos ante el inminente parto de su hija

La influencer ya ha revelado el nombre de su pequeña y todas las anécdotas que le rodean, pero, además de este especial anuncio, también ha querido abrirse en canal sobre un tema que le preocupa mucho. La Rebe le confiesa a su padre, y a todos sus seguidores, los grandes miedos que siente ante el inminente día en el que se ponga de parto. El nacimiento de su hija le origina nuevos temores que no había sentido en su anterior embarazo y habla abiertamente sobre cómo se siente tan cerca del gran día

Capítulo completo: El nombre de la hija de La Rebe y José Navarro

Rebeca Jiménez vuelve a un nuevo capítulo de su propio formato, ‘Mi embarazo’, para compartir frente a la cámara los últimos detalles antes del nacimiento de su segunda hija con José Navarro y hacer un especial anuncio: el nombre de su bebé. La creadora de contenido desvela cómo se le ocurrió el nombre para su pequeña y Dani Jiménez, su padre, reacciona de manera contundente al enterarse de cómo se llamará su nieta. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!