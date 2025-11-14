Ana Carrillo 14 NOV 2025 - 17:29h.

La exnuera de Carmen Borrego ha desvelado por qué no se ha divorciado todavía del exconcursante de 'GH DÚO'

Paola Olmedo, ex de José María Almoguera, aclara cuál es su país de origen: "Nunca aciertan"

Paola Olmedo y José María Almoguera se separaron por decisión de ella en marzo de 2024 después de haberse casado por todo lo alto y haber dado la bienvenida a su único hijo en común, pero todavía no se han divorciado. El exconcursante de 'GH DÚO', en declaraciones a GTres, ha asegurado que él ya ha firmado los papeles, pero que es la madre de su hijo la que no ha dado el paso para formalizar el trámite.

Una reportera de GTres le ha preguntado al hijo de Carmen Borrego si es cierto como había dicho la esteticien que no se habían divorciado por "un problema de comunicación entre los abogados" y que si fuera por ella el divorcio ya estaría firmado. "Pues no lo creo porque por mí ya está firmado y solo falta su firma", ha sido la respuesta del novio de María Sánchez 'La Jerezana', contradiciendo así a su ex.

"Creo que las cosas no son correctas", ha añadido el primo de Alejandra Rubio, que ya ha recibido la respuesta pública de su ex, que ha atendido también a GTres para reafirmarse en su versión. "Me hace gracia que se insinúe que soy yo", ha comenzado diciendo la empresaria, que ha subrayado que no es la "responsable" del retraso en el trámite: "Ya no depende ni de mí ni de él, pero puede un poquito mover ahí las cosas. Pero si no responde ni nada para llegar a un acuerdo...".

"Conmigo se puede hablar de todo y en cualquier momento porque no hay un 'no' de divorcio. Queremos los dos", ha destacado Paola Olmedo, que asegura tener una relación "cordial" con el padre de su hijo pequeño - ella tiene otros dos hijos fruto de relaciones previas - y le desea lo mejor en su relación con María Sánchez 'La Jerezana'.

Sigue soltera

Paola Olmedo ha comentado que le parecería bien que su ex se casase con su pareja actual y ha revelado que ella sigue soltera tras dejar al chico con el que salía antes del verano: "Estoy muy bien así, disfrutando de mi soltería, pero que no hay ningún problema. No tengo ganas de enamorarme. Estoy muy tranquila y quiero seguir así, pero creo mucho en el amor. Ni busco ni me cierro".