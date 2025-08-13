Ana Carrillo 13 AGO 2025 - 10:00h.

La exnuera de Carmen Borrego y colaboradora de 'TardeAR' ha enseñado la carta que le ha escrito la mayor de sus tres hijos

Paola Olmedo opina sobre la posibilidad de que José María Almoguera se case con María Sánchez 'La Jerezana'

Paola Olmedo ha explicado recientemente que, tras su ruptura con un chico anónimo llamado Sergio, se ha centrado en su trabajo como empresaria manicurista y en pasar tiempo junto a sus amigos y su familia, en la que destacan tres figuras esenciales: sus tres hijos. Los dos mayores son anteriores a la relación que mantuvo con José María Almoguera, con el que tuvo a su bebé de dos años, Marc, primer y único nieto, por el momento, de Carmen Borrego.

Cuando la ahora colaboradora de 'TardeAR' comenzó a hacerse conocida debido a su matrimonio con el sobrino de Terelu Campos se publicó que tenía un negocio de uñas en un pueblo del norte de Madrid y que aportaba a la relación dos hijos, una adolescente y un niño. En aquel momento, Carmen Borrego definió a su todavía nuera como "una madraza" y aseguró que sus dos hijos mayores eran "maravillosos" y que ella los iba a querer como nietos.

Se publicó también que la hija mayor de Paola Olmedo, que tenía 15 años cuando fue la boda de su madre en la primavera de 2022 y que este año alcanza la mayoría de edad, fue su dama de honor. Pero la empresaria nunca aportó muchos más datos de su vida familiar hasta que dio el paso de hacerse colaboradora de televisión: en 'TardeAR' ha contado que su hijo mediano lloró al verla tras su operación maxilofacial porque no la reconocía debido al cambio que había sufrido su nariz o que le parece bien que su hijo pequeño comparta tiempo con la nueva novia de Almoguera, María Sánchez 'La Jerezana'.

Pero ahora ha dado un paso más y ha decidido compartir la carta y el ramo de flores que le ha hecho su hija por sorpresa. "Pequeños detalles que te hacen la madre más feliz del mundo", ha escrito junto al post de Instagram en el que presume del gesto de su hija. En el sobre de la carta que acompaña a las flores se lee: "Para la que me levanta del suelo"; y en la misiva le dice que no olvide lo mucho que la ama y que siempre que la ve le da motivación para seguir hacia adelante.

Al ver lo ilusionada que se ha quedado su madre al recibir este regalo, su hija ha escrito en la zona de comentarios de la publicación: "Poco es para ti, mami". Un comentario precioso que muestra su buena relación y lo unidas que están.