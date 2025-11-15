La divertida manera de Anabel Pantoja de hacerse el skincare: ''Para esto hemos quedado''

Equipo Outdoor 15 NOV 2025 - 11:15h.

Anabel Pantoja comparte con sus seguidores sus planes caseros del viernes por la noche

Anabel Pantoja ha querido compartir con sus seguidores, a través de sus redes sociales, parte de su viernes noche y ha demostrado que no hacen falta grandes planes para disfrutar de un momento divertido, especial y tranquilo en casa. La colaboradora de televisión ha sorprendido al enseñar su plan en pareja.

La sobrina de Isabel Pantoja aprovechó para hacerse una rutina de skincare diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y apostó por una divertida mascarilla que pudo aplicarse gracias a la ayuda de David Rodríguez y ambos protagonizaban un divertido momento: ''¿Me queda bien?'', preguntaba ella, y él respondía: ''Mejor que a mi, seguro''.

La colaboradora sorprendió a sus seguidores mostrando el paso a paso de su ritual de belleza, pero lo que realmente provocó el momentazo fue la mascarilla facial que eligió: un diseño de 'La dama y el vagabundo', con la silueta del personaje estampada sobre su cara.

Anabel se grababa mientras él le aplicaba el dibujo e intentaba mantener la seriedad pese al divertido aspecto que le daba la mascarilla y bromeaba: ''Viernes noche, para esto hemos quedado''. Parece que la colaboradora se lo ha pasado en grande a la vez que se ha relajado y ha cuidado su piel a fondo.