Anabel Pantoja hace un pronóstico para 'La isla de las tentaciones 9'

Ana Carrillo 04 NOV 2025 - 19:53h.

Anabel Pantoja ha hecho un pronóstico sobre Rodri, novio de Helena, al ver el primer programa

Juanpi y Gilbert se defienden ante los gritos de Sandra y Claudia al ver sus primeras imágenes en 'La isla de las tentaciones 9'

Anabel Pantoja es una gran fan de 'La isla de las tentaciones' y no se ha perdido el estreno de la novena edición, que ha sido todo un éxito en Telecinco, donde habrá tres entregas a la semana: lunes, martes y miércoles a las 21:45.

La colaboradora ha hecho un pronóstico acerca de esta novena edición y es que cree que Rodri, novio de Helena, puede caer en la tentación al ver lo cerca que está ya de Olatz, la chica de San Sebastián con la que ya ha compartido un baño a solas en la piscina.

De hecho, ha sido Rodri el primero que ha hecho saltar la alarma de la tentación y ha preocupado a su novia, Helena, que cree que le va a ser desleal porque ella le ha decepcionado en varias ocasiones a lo largo del año que llevan de relación.

En su presentación, explicaron que se conocían "de toda la vida, de Getafe", pero que comenzaron a hablar por Instagram cuando Rodri todavía salía con su exnovia. La dejó para apostar por su relación con Helena, que ha estado llena de altibajos. Decidieron ir a 'La isla de las tentaciones 9' para que él pueda confiar definitivamente en ella y que su relación dé un giro.