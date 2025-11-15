Ana Carrillo 15 NOV 2025 - 10:00h.

Este verano, Kiki Fernández Navarro, de 'Los Gipsy Kings', anunció su separación de Ana, la madre de sus dos hijas vía comunicado difundido en Instagram, misma red social en la que ahora ha emitido otro comunicado en el que anuncia su despedida temporal de redes por un motivo de peso.

"Bueno mi gente debo comunicaros algo muy importante en mi vida. Pero dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Si veis que no subo ninguna foto durante un tiempo es por un motivo bueno que con el tiempo vais a entender", ha comenzado diciendo el hijo de Joaquín Fernández 'El Prestamista' y Loli Navarro en su comunicado.

"La gente que me quiere se va alegrar y la que no me quiere pues como siempre criticará, ¡pero no me importa! Voy a estar un tiempo ausente de la cuenta de Instagram pero eso no quiere decir que no voy a estar por aquí", ha añadido el mallorquín, que no ha querido dar más detalles de esta misteriosa ausencia en redes pero que ha animado a sus seguidores a estar muy atentos a las novedades que pueda contarles en las próximas semanas.

"La próxima foto que suba en unas semanas entenderéis el porqué de este tiempo de ausencia. Estad muy atentos, mi gente, porque repito que os vais alegrar muchísimo. Solo es cuestión de tiempo", ha sentenciado el que fuera compañero de Noemí Salazar y La Rebe en muchas temporadas de 'Los Gipsy Kings'.

El hermano de Fali Fernández Navarro ha acompañado su comunicado con una foto de un fondo amarillo con tres puntos suspensivos, que indican que no abandona definitivamente la mencionada red social, sino que va a estar ausente por lo que recalca es un buen motivo, algo positivo que sabe que va a alegrar mucho a sus seguidores.