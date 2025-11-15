Dani Martín ha iniciado su residencia de diez conciertos en el Movistar Arena con un espectáculo en el que ha repasado sus 25 años de carrera

Dani Martín ha subido al escenario a Oli, hijo de Rulo, cinco meses después del fallecimiento de su hermano pequeño

MadridDani Martín ha arrancado su pequeña residencia de conciertos en Madrid donde repasará hasta el próximo 20 de diciembre sus 25 años de carrera musical en el Movistar Arena de Madrid. En su primera fecha, Dani Martín ha emocionado a su público en el recinto madrileño en una velada histórica con la que ha celebrado la vida y a sí mismo.

Las más de 15.000 almas que han llenado el Movistar Arena este pasado viernes 14 de noviembre, probablemente, hacía mucho tiempo que no disfrutaban de una manera tan generosa de los inicios musicales del madrileño, que ha dedicado dos terceras partes de las dos horas de concierto a resucitar su etapa en El Canto del Loco (ECDL).

Dani Martín y su concierto en Madrid

Para entenderlo mejor, su encendido discurso, que ha sonado a plena reconciliación consigo mismo y con todo su legado: "25 putos años que han salido de mis tripas, todo lo que sentía y he volcado en un papel y en una canción".

"Eso es lo único que ha hecho que perduremos y acudáis a la llamada, las canciones. Da igual si estoy gordo o delgado, guapo o feo, vosotros siempre estáis aquí y lo estáis por mis canciones y lo que dicen", ha dicho en el tramo final de estos "shows" históricos.

Porque nadie hasta ahora había armado una residencia de diez conciertos en el antiguo Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Iban a ser dos, luego tres, cuatro... Para incredulidad de buena parte del negocio, la cifra iba aumentando a la misma velocidad a la que, en minutos, se agotaba el aforo de cada nueva convocatoria.

El gesto de Dani Martín con el hijo pequeño de Rulo

El concierto comenzaba con una reflexión solemne, la del 'Imagine' de John Lennon, antes de que, para sorpresa de todos, aparecieran dos gigantescas zapatillas azules colgando, como las de uno de los más famosos discos de ECDL.

Porque con una vibrante 'Zapatillas' arrancaba el espectáculo, con siete músicos dándole un respaldo instrumental especialmente potente en las cuerdas y con una inesperada adición justo después con 'Volverá', cuando se les ha sumado a la guitarra el pequeño hijo de Rulo, del que Martín es padrino.

Un gesto que emocionaba al público y con el que Dani Martín presumía de ahijado: "Un fuerte aplauso al señor Oliver Gutiérrez Amaro, arriba las manos. Palmas para Oli".

Completamente involucrado, el pequeño de tan solo ocho años tocaba ante las 15.000 personas y demostraba la profesionalidad que tiene a su corta edad.

Con este gesto, Dani Martín también quiso homenajear al fallecido Andy, hijo pequeño de Rulo y hermano de Oliver. El fallecimiento del hijo del líder de Rulo y la Contrabanda se conocía en junio de2025. Era María Amaro, pareja de Rulo, la que a través de una publicación en sus redes sociales confirmaba el triste fallecimiento.

"Mi pequeño homenaje a ti, a cada segundo de los tres años que la vida nos regaló contigo. A tu sonrisa, tu risa, tu bondad, tu mirada y tu amor incondicional. A todo lo que fuiste y que ahora vive en nosotros. Qué afortunados somos de que fueras nuestro. Siempre en nuestros corazones, Andy", escribía en una carta la mujer del cantante.

Rulo siempre ha mantenido su vida privada fuera del foco mediático. Es padre de tres hijos: Ruth, fruto de una relación anterior; Oli, nacido en 2017 junto a María Amaro; y el pequeño Andy, que llegó al mundo en mayo de 2022.