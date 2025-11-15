Hafþor Júlíus Björnsson, actor conocido por su papel en 'Juego de Tronos', ha anunciado que se ha convertido en padre por tercera vez

Con un emotivo posado junto al bebé ya su pareja, 'La Montaña' ha querido compartir esta noticia con sus seguidores de las redes

Conocido mundialmente por su papel en 'Juego de Tronos', el actor y atleta que dio vida a 'la Montañana' en la serie de HBO ha anunciado a través de sus redes sociales que se ha convertido en padre por tercera vez. Con un emotivo posado junto a su pareja, Hafþor Júlíus Björnsson ha compartido esta esperada noticia entre sus más de 4,4 millones de seguidores.

"El mejor regalo que hemos recibido. Stormur Magni", con estas palabras 'la Montaña' titulaba la imagen en la que se veía al actor y a la modelo de fitness canadiense Kelsey Morgan Henson sujetando al pequeño recién nacido. Una fotografía que compartía con sus seguidores y que ha conseguido más de 45.000 'likes'

La llegada de este pequeño tras el duro golpe familiar que sufrieron en 2023

El anuncio del nacimiento de este pequeño llega dos años después de que la pareja sufriese un duro golpe personal. En 2023, la pareja anunció la llegada de un nuevo miembro a la familia.

La noticia la compartieron a través de una imagen en la que su hijo mayor sostenía una ecografía, con un mensaje en el que confirmaban que la familia "estaba creciendo".

Con varias fotografías publicadas en sus redes sociales, la modelo de fitness canadiense Kelsey Morgan Henson compartía cómo avanzaba su embarazo. Sin embargo, en la semana 21 de gestación la modelo sufrió un aborto.

Fue un golpe duro para ellos que comunicaron a través de un mensaje publicado en sus redes sociales donde mostraban el dolor tras este duro golpe y donde pedían respeto tras esta pérdida. Ahora, dos años después de esta dura noticia, el atleta y la modelo han vuelto a ser padres.

La trayectoria de Hafþor Júlíus Björnsson

Nacido el 26 de noviembre de 1988 en Reikiavik, Björnsson comenzó su carrera profesional en el mundo del baloncesto, jugando como pívot en equipos islandeses. Su altura de más de dos metros y su envergadura le hacían destacar, pero las lesiones truncaron su sueño como jugador.

Sin rendirse, Hafþór encontró en el mundo del fuerza el lugar donde brillar. Se adentró en el circuito de 'strongman' y fue acumulando títulos y récords. En 2018 alcanzó uno de sus mayores logros: ganó el título de World’s Strongest Man, consolidándose como uno de los atletas más poderosos del planeta.

En 2025, en un espectacular reto durante el World Deadlift Championships celebrado en Birmingham, Björnsson logró levantar 510 kilogramos en peso muerto, superando su propia marca y sorprendiendo a todos con su facilidad. Este nuevo hito ha reforzado su legado en el deporte de fuerza.

Además de su faceta deportiva, Hafþór se hizo famoso por su papel como Ser Gregor Clegane, apodado 'la Montaña', en la serie 'Juego de Tronos'. Gracias a su imponente físico, encarnó a este temible personaje en varias temporadas, dejando una huella imborrable en la ficción.