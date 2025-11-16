La exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha tenido dos relaciones sentimentales muy importantes

Miri Pérez-Cabrero aclara en qué punto está su relación con Alejandro Albalá y su vínculo con Froilán

Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’, cuenta con una gran visibilidad en redes sociales por su forma de ver la vida, de cocinar y de ser. Una audiencia a la que también le interesa, y mucho, su vida más privada. En sus perfiles de redes sociales es muy activa, natural, no obstante, no todo lo que concierne a las cosas del amor lo comparte en detalle. Como figura pública también le gusta mantener parcelas de su intimidad lejos de las redes sociales y de los focos, aunque a veces le resulte complicado.

La influencer saltó a la fama en un talent show culinario, donde no solo demostró sus dotes en la cocina, también tuvo tiempo de enamorarse de Jorge Brazález, quien se alzó ganador de aquella edición. Una relación llena de idas y venidas, que marcó un antes y un después en la vida de ambos.

La última relación conocida de la superviviente, que fue con Pablo Salazar, empezó de forma privada y una vez estaban seguro de los suyo se dejaron ver de manera cariñosa en redes sociales. A pesar de sus intentos por seguir juntos, finalmente la pareja tomó caminos diferentes tras el paso de ella por ‘Supervivientes’. Ahora solo el tiempo dirá si comienza algo junto a su compañero de reality Alejandro Albalá.

Su historia con Jorge Brazález

La influencer llegó a confesar en su momento que era “la historia de amor más bonita de mi vida”.

Ella se enamoró a primera vista y supo conquistar el corazón del exfutbolista. Una historia de amor llena de romanticismo, pero también de idas y venidas. En 2018 se alejaron no solo por la exposición mediática, también estaban en diferentes momentos de la vida. Ella estaba centrada en su carrera en redes sociales, mientras él abría su primer restaurante en Baleares.

Aunque lo intentaron, incluso con una relación abierta, muy criticada, finalmente sus vidas tomaron rumbos diferentes y ahora se tienen un gran aprecio y cariño.

Pablo Salazar: un historia con un final poco feliz

Como la vida es sorprendentemente creativa, se cruzó en el camino de la influencer Pablo Salazar, expareja de Mar Torres, una de las novias más mediáticas de Froilán, con quien también se ha relacionado a la superviviente. Comenzaron una relación discreta y hasta el 2022 no se les pudo ver juntos en actitud cariñosa. Fue entonces cuando la chef entró en ‘Supervivientes’.

“Durante mi estancia aquí en Honduras decidimos que veríamos... que, bueno, a ver qué pasaba con la relación. Y... nunca me esperó, digamos. Me da pena porque siento que vivo el amor de una manera muy profunda. Me da la sensación de que no he encontrado nunca a nadie que me quiera tanto como yo he querido", aseguraba en el puente de las emociones.

Y aunque la influencer cree que todavía tiene mucho que sanar y tiene que seguir queriéndose a ella misma, y mucho, su paso reciente por “Supervivientes All Stars”, le ha traído una nueva persona a su vida: Alejandro Albalá. "No hay que tener miedo al amor. No se puede entrar con miedo. Voy abierta de corazón y que sea lo que tenga que ser", aseguraba la superviviente.