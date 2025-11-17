El torero ha llegado este lunes para la vista oral por presunto daño patrimonial en una rotonda de Alcalá de Guadaíra tras el accidente

"Me despisté porque fui a coger el mando, ya está", ha aclarado Cayetano

Compartir







Cuatro meses después de protagonizar un altercado con unos agentes de la Policía Nacional en un conocido local de comida rápida del centro de Madrid, Cayetano Rivera vuelve a estar en el punto de mira al sufrir un aparatoso accidente a las puertas de la exclusiva urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla.

El torero ha llegado este lunes para la vista oral tras su presunta negativa a someterse a una prueba de alcoholemia después de sufrir un siniestro vial, y ha querido defenderse de las acusaciones: "No tengo que dar explicaciones de nada, el juicio que tenga lo tendré, lo que tenga que decir al juez se lo diré, y se acabó", ha comenzado diciendo.

"Me gustaría saber este juicio paralelo que me estáis haciendo los medios de comunicación, ¿vosotros quiénes sois, y yo por qué os tengo que dar explicaciones?", continuaba enfadado. "Esto es un juicio que tengo que hacer ya está, hay noticias más importantes en el mundo"

Las explicaciones de Cayetano

Preguntado sobre el por qué se negó a hacerse la prueba de alcoholemia, el torero ha rechazado responder: "No lo voy a contar ni lo voy a aclarar, no voy a entrar en nada".

PUEDE INTERESARTE Cayetano Rivera habría perdido el control de su vehículo al buscar el mando para abrir la puerta de su garaje

"Quiero terminar con esto y que toméis conciencia ha sido un percance mismo que le podía haber pasado a cualquier persona yo me despisté al volante. ¿Mi culpa? haberme despistado, lo siento, tomaré las consecuencias que tenga que tomar por eso", concluye. "Me despisté porque fui a coger el mando, ya está, no quiero entrar en nada más que no pueda demostrar", vuelve a insistir. "Ha sido al fin y al cabo una rotonda, y ya está".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por qué se juzga a Cayetano

El Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá este lunes la vista oral contra el torero Cayetano Rivera tras su presunta negativa a someterse a una prueba de alcoholemia después de sufrir un siniestro vial en una rotonda de este municipio, que habría abandonado tras la colisión sin aguardar a la Policía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se le imputa un delito de negativa a someterse a una prueba de alcoholemia tras accidente de tráfico con daños, correspondiente al artículo 383 del Código Penal, que prevé penas de prisión de 6 meses a 1 año y la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El diestro se enfrenta asimismo a una sanción de 80 euros por abandonar el lugar en el que se produjo el siniestro.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra han asegurado a EFE que Rivera fue requerido por la Policía Local para realizar estas pruebas, toda vez que mantienen que el torero se negó a cumplir este requerimiento.

Dichas fuentes municipales han precisado que, para ello, los agentes se trasladaron al domicilio del matador, ya que este habría abandonado ya la rotonda cuando los policías llegaron al lugar en el que se había producido el siniestro.

Han recordado asimismo que la rotonda se encuentra en suelo de titularidad municipal pero de su mantenimiento se encargaría la urbanización en la que se ubica.

En paralelo, Cayetano Rivera se enfrenta a un proceso de daño patrimonial tras este accidente, ya que provocó daños en la citada rotonda y sus árboles.

El abogado del torero, Joaquín Moeckel, explicó a EFE que su cliente se podría enfrentar a unas diligencias previas por este caso, ya que no se prevé un juicio rápido al no haber daños personales en el accidente, pero sí admitió que tendrá que responder por el daño causado en los enseres públicos.