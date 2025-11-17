Fran Rivera explota al ser preguntado por su hermano Cayetano: "Habéis dado informaciones falsas"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con Fran Rivera.

Cayetano Rivera, antes de su declaración en el juicio tras su accidente de tráfico: "Solo ha sido una rotonda, nada más"

Los hermano Rivera no paran de generar noticias en los últimos días. Tras la reaparición de Kiko Rivera en '¡De viernes!' para hablar de su vida privada y el polémico accidente de Cayetano Rivera Ordoñez, Fran Rivera ha sido preguntado por los medios y se ha mostrado cansado ante la presión mediática.

Fran Rivera, a los periodistas: "Lo de contrastar la noti se os ha quedado olvidado en la universidad"

El torero ha acusado a la prensa de dar informaciones falsas y deja claro que, tras el susto del accidente contra la rotonda, Cayetano está bien.

"A partir de hoy, por mis hermanos preguntarles a ellos. Mi hermano está bien porque gracias a Dios solo ha sido el susto, el coche y la palmera. Lo que pasa es que los medios le habéis dado mucho bombo y además con informaciones falsas. Lo de contrastar la noticia, eso se os ha quedado olvidado en la universidad", ha reaccionado Fran Rivera al ser preguntado por el accidente de su hermano Cayetano.