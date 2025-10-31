Patricia Fernández 31 OCT 2025 - 02:30h.

Adara Molinero entra al plató de 'Supervivientes All Stars' recién llegada de Honduras

Adara Molinero recuerda su peor momento en 'Supervivientes All Stars 2025' al leer la carta que se escribió a sí misma: "Seguí, luché y lo he logrado"

Compartir







Adara Molinero, tras quedarse a las puertas de la final de 'Supervivientes All Stars', entraba al plató para encontrarse con sus seres queridos y con Jorge Javier Vázquez.

Adara Molinero llega al plató durante la final de 'Supervivientes All Stars'

La ya exsuperviviente entraba muy emocionada y "nerviosa" al plató, donde le esperaba su madre, con la que compartía un emocionante abrazo y unas palabras, venía a algunos de sus seres queridos y, tras esto, se confesaba a Jorge Javier: "Ha sido muy duro, no me puedo creer estar aquí, llegué a pensar el día del helicóptero que podría abandonar, pero tengo ganas de decirte una cosa y de gritarla: 'Lo logré".

Tras esto, Adara podía ver un repaso de su concurso, el que observaba visiblemente emocionada y, tras ver las imágenes, nuestro presentador le decía algo: "Tienes a Noel allí, que tenías muchas ganas de verle, ¿no?"

El reencuentro de la exsuperviviente con Noel Bayarri

En este momento, Adara se levantaba y se fundía en un abrazo con él mientras le preguntaba: "¿Qué tal? ¿Te ha cambiado el humor después de comer o no? Y este sorprendía a Jorge Javier Vázquez con su respuesta: "Sí, ahora estoy a tope, ahora te quiero".

"Uy, uy, me le han cambiado", reaccionaba también Adara Molinero a estas palabras de su excompañero en 'Supervivientes All Stars' y Jorge Javier le decía algo: "Si ya te lo dije yo".