Adara Molinero reacciona a las palabras de Noel Bayarri en su reencuentro en el plató Supervivientes All Stars: "Le han cambiado"

Adara Molinero, tras quedarse a las puertas de la final de 'Supervivientes All Stars', entraba al plató para encontrarse con sus seres queridos y con Jorge Javier Vázquez.

Adara Molinero llega al plató durante la final de 'Supervivientes All Stars'

La ya exsuperviviente entraba muy emocionada y "nerviosa" al plató, donde le esperaba su madre, con la que compartía un emocionante abrazo y unas palabras, venía a algunos de sus seres queridos y, tras esto, se confesaba a Jorge Javier: "Ha sido muy duro, no me puedo creer estar aquí, llegué a pensar el día del helicóptero que podría abandonar, pero tengo ganas de decirte una cosa y de gritarla: 'Lo logré".

Tras esto, Adara podía ver un repaso de su concurso, el que observaba visiblemente emocionada y, tras ver las imágenes, nuestro presentador le decía algo: "Tienes a Noel allí, que tenías muchas ganas de verle, ¿no?"

El reencuentro de la exsuperviviente con Noel Bayarri

En este momento, Adara se levantaba y se fundía en un abrazo con él mientras le preguntaba: "¿Qué tal? ¿Te ha cambiado el humor después de comer o no? Y este sorprendía a Jorge Javier Vázquez con su respuesta: "Sí, ahora estoy a tope, ahora te quiero".

"Uy, uy, me le han cambiado", reaccionaba también Adara Molinero a estas palabras de su excompañero en 'Supervivientes All Stars' y Jorge Javier le decía algo: "Si ya te lo dije yo".

