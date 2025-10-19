Pedro Jiménez 19 OCT 2025 - 22:24h.

Iván González salió expulsado el pasado jueves de 'Supervivientes All Stars', pero su 'historia' con Gloria Camila sigue estando más que presente

Iván González fue el último expulsado de 'Supervivientes All Stars' durante la pasada gala del jueves. Una expulsión que, sin duda, nos dejó una imagen para el recuerdo: Gloria Camila se rompía por completo al saber que el ya exconcursante no continuaría más su aventura en Honduras. Pero realmente, la historia entre ellos sigue todavía más que presente, a pesar de que tanto uno como otra ya dejaron claro en más de una ocasión que lo que tuvieron forma parte ya del pasado y que no llegó a cuajar por unas cosas o por otras, sumado a sus sucesivos enfrentamientos que últimamente tenían. Durante la parte de Mediaset Infinity que la gala ha ofrecido media hora antes de su emisión en Telecinco, Noel Bayarri ha confesado algo que dijo Gloria Camila sobre Iván hasta ahora desconocido por todo el mundo.

Noel Bayarri describe lo que Gloria Camila e Iván tenían en Honduras como una relación de "amor-odio": "Se peleaban, lo arreglaban, hablaban del pasado, tenían como una especie de enlace y vínculo... también de tensión, aunque no voy a entrar ahí. Tensión no resuelta, eso sí que me quedó claro".

Oriana Marzoli, por su parte, ha apuntado al respecto que el hecho de que Gloria Camila le escribiese hace tiempo a Iván ha provocado que tenga "algo ahí" la concursante que "no ha terminado de digerir": "En el fondo quiere porque físicamente babea con Iván, aunque esté enamorada de su novio actual y eso lo respeto. Pero es su debilidad".

En ese momento, Noel Bayarri se ha abierto paso para revelar la confesión amorosa que Gloria Camila dijo sobre Iván González en Honduras: "Palabras textuales, dijo: 'A mí es que Iván me gustaba mucho. Eso lo he escuchado yo ahí. Lo dijo de su boca", ha indicado el exconcursante canario de 'Supervivientes All Stars'.

"A Gloria le duele la deslealtad que hubo"

Maca, prima y defensora de Gloria Camila en el plató de 'Supervivientes All Stars', ha querido matizar que Gloria Camila acudió a los Cayos Cochinos con la mentalidad de arreglar las cosas con Iván González y "fluir" con él. De hecho, ha recordado cuando ambos se reconciliaron en Honduras y pasaron del 'odio' al amor, llenándose de confesiones y manteniendo más de un encuentro íntimo en la playa casi como "hermanos pequeños".

"Lo que a Gloria le duele es la deslealtad que hubo, porque había como una especie de protección de uno con otro... le ha sido desleal y le duele, pero al final hubo un acercamiento cuando Iván salió expulsado. Ella se rompe porque no era el final que esperaba entre ellos", subraya Maca, recordando esa imagen de la pasada gala de la hija de José Ortega Cano rota tras saber la decisión de la audiencia.

'El último baile' de Gloria Camila e Iván González

No obstante, hay que recordar que todavía les queda a Iván González y Gloria Camila un 'último baile': ambos van a mantener este domingo, durante la gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', un puente de la concordia en donde van a poder arreglar sus diferencias y acercar posturas, o por el contrario, alejarse todavía más y poner punto y final definitivo a su relación.