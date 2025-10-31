Noel Bayarri reaparece en la gran final de ‘Supervivientes All Stars’ y valora su paso por el concurso en exclusiva para esta web

El exconcursante explica qué momento marcó su concurso y qué vínculos mantiene fuera del reality, ¡dale play!

Noel Bayarri se reencontró con el público en la gran final de 'Supervivientes All Stars' y repasó su aventura en la edición más exigente del reality. Con una sensación de trabajo hecho y la convicción de que estaba preparado para seguir, Bayarri confesó que se marchó antes de lo que esperaba, pero con la tranquilidad de haber cumplido su objetivo personal.

En declaraciones en exclusiva para Telecinco.es, el exconcursante explica que regresó a Honduras con la intención de demostrar su evolución respecto a su primera participación hace diez años. Reconoce que llegó con ambición, con ganas de revancha y convencido de que podía pelear hasta el último día, aunque el público marcó su salida a las puertas del tramo decisivo.

Su paso ha estado marcado por estrategias, cambios de dinámica inesperados y un ritmo de competición que, asegura, ha afrontado mejor que en el pasado. Uno de los momentos más comentados de la edición —la famosa boda en la isla de Marta Peñate y Tony Spina— también aparece en su balance. Noel admite que ese episodio fue determinante dentro del juego y en su propia experiencia en playa.

Más allá del concurso en sí, Bayarri subraya que se lleva relaciones reales con varios compañeros, con quienes asegura que seguirá en contacto fuera del reality. Para él, esa parte humana ha sido uno de los grandes logros de su paso por el programa.

De vuelta a España, reconoce que está ajustándose poco a poco a la rutina después de semanas de supervivencia extrema y comparte una curiosa “secuelas” derivada de la falta de alimentos en la isla, un detalle que explica con humor en el vídeo.

Su mensaje es claro: no ganó, ni llegó a la final, pero se marcha con la sensación de haber rendido a su máximo nivel y de haber cerrado una etapa que tenía pendiente desde 2015, cuando su primera aventura en el programa quedó marcada por la sensación de no haber mostrado su mejor versión. Dale play para ver la entrevista completa en exclusiva en Telecinco.es.

