La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ explica cómo ha sido el parto natural de su hija Bianca

La Rebe da a luz a su hija Bianca y comparte todos los detalles

La Rebe ha dado a luz, por fin, y ha compartido todos los detalles de su parto con sus seguidores. Muy cansada, a la par que emocionada, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ concedía sus primeras palabras, en exclusiva, a través de su propio formato en Mediaset Infinity, ‘Mi embarazo’. Además de explicar cómo se ha sentido y desvelar los primeros detalles sobre el aspecto de su pequeña, la creadora de contenido compara el parto de su hija Bianca con la cesárea de su hijo José Jr. La influencer cuenta cómo fue cada situación y se desahoga con sus ‘niñas’. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Rebeca Jiménez ha tenido dos experiencias completamente diferentes en cada uno de sus partos y ha explicado cómo se ha sentido en cada uno. “El primer parto con mi niño fue cesárea y no he tenido la misma atención”, comienza explicando. A pesar de que la creadora de contenido admite que lo ha “pasado mal” con el nacimiento de su pequeña, tiene muy clara su opinión: “Prefiero un parto natural que una cesárea”.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ no puede estar más emocionada de poder tener a su pequeña entre sus brazos y ha contado lo bien que se ha desarrollado en nacimiento de su hija: “He tenido unas matronas de lujo”. La influencer no puede ocultar la sonrisa al hablar sobre cómo ha sido su parto y afirma que ha sido “un regalo de lujo” y que le ha “encantado la experiencia”.

Capítulo completo: El parto de La Rebe

Durante todos estos meses, La Rebe ha compartido con todos sus seguidores todos sus miedos y sensaciones de cara a dar a luz a su pequeña Bianca. La Rebe ha compartido todos los detalles de su parto y ha explicado cómo, tras varios amagos, finalmente ingresaba en el hospital con muchos dolores. Pese a que tenía el temor de tener que enfrentarse a una nueva cesárea, la influencer ha tenido un parto natural.

Ha llegado el esperado momento para La Rebe en el que ha dado a luz a su hija Bianca. Siempre acompañada de su madre, Marisol Vargas, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ explica cómo ha sido todo el proceso. Además, se sincera sobre las primeras reacciones de sus familiares al conocer a su pequeña. ¡No te pierdas todo en Mediaset Infinity!