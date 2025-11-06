Ana Carrillo 06 NOV 2025 - 19:12h.

Violeta Mangriñán ha explicado que no ha podido ir a la 'listening party' de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía

Rosalía ha presentado su nuevo disco, 'Lux', en una 'listening party' que ha organizado en el Museo de Arte de Cataluña, a la que han acudido un grupo de sus fans, artistas como Omar Montes y famosos de la talla de Carmen Machi, Miguel Bernardeau o Ilia Topuria. Violeta Mangriñán, exconcursante de 'Supervivientes', también estaba invitada al evento, pero se ha visto obligada a rechazar la invitación.

Ha sido ella misma la que ha confesado el motivo que le ha llevado a no viajar hasta Barcelona para disfrutar de ese evento al que tantas ganas tenía de asistir porque es una gran fan de la cantante de 'Berghain'. Además, no es la primera vez que cancela su asistencia a un evento organizado por la artista, pues tampoco pudo acudir a su concierto de la gira 'Motomami' en Madrid porque se encontraba en la recta final del embarazo de Gala, su hija mayor que ahora tiene tres años, y no se encontraba bien ese día.

La razón por la que la dueña de Maison Matcha no ha podido acudir a la 'listening party' del cuarto álbum de Rosalía es que no tenía con quien dejar a sus hijas, Gala y Gia (la pequeña tiene un año y medio), porque Fabio Colloricchio se encuentra en Argentina "haciendo negocios" con su padre y ni su madre ni su suegra se han podido desplazar hasta Madrid: "Mi hermana tampoco podía, así que mi gozo en un pozo".

"Tuve que decir que no, me duele el corazón", ha comentado la amiga de Carla Barber y Lola Lolita adjuntando un emoji de la cara que llora y del corazón vendado para que sus seguidores comprendan la pena que le da haberse perdido este evento que ha aumentado la expectación que existe en torno a 'Lux', que algunos ya han podido escuchar porque se filtró ayer, 48 horas antes de su lanzamiento oficial.

"No me lo tengas en cuenta, Rosi, nos vemos el viernes", ha sentenciado la que fuera pretendienta Albert Barranco en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que no piensa perderse su próxima cita con la cantante catalana.