Silvia Herreros 18 NOV 2025 - 12:34h.

El tiktoker estalla tras las advertencias que su exnovia ha hecho a la extronista de 'MyHyV' sobre él

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reacciona tras salir a la luz la relación entre Iván Rubio y Ruth Basauri

Iván Rubio habla por primera vez tras salir a la luz su relación con Ruth Basauri. Tras ser pillado con ella en Benidorm y tras los testimonios de múltiples testigos, el exnovio de Lola Mencía rompe su silencio y confirma su relación con la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Sus palabras y la confirmación de este romance llegan en forma de estallido, como reacción o respuesta a las advertencias que, de manera pública, la exconcursante de 'Supervivientes' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho sobre él a su nueva ilusión.

El futbolista del Navaarmado no ha hecho mención alguna a Marta de Lola en ningún momento. Pero sus indirectas, después de que su exnovia recomendase huir a Ruth y alejarse de él encarecidamente, tienen nombre y apellido. "Ayer salió una noticia sobre mí. Tomé la decisión de cerrar mis redes", explica mientras confirma su relación con Ruth Basauri: "He empezado a conocer a una persona que también es conocida, de hecho es bastante más conocida que yo".

"He evolucionado con el tiempo", Iván Rubio, ex de Lola Mencía (Marta de Lola)

Rubio está acostumbrado al odio que despierta en redes sociales. Asegura "manejarse" muy bien dentro del hate, sin embargo, y aunque era consciente de que "esto algún día iba a explotar" y de que "iba a ver comentarios de todo tipo", decidió tomar distancia y apartarse de las redes. Mientras resta importancia a las críticas y llama "marujas que no saben qué hacer con sus vidas" a quienes opinan sobre su vida y relación con Ruth García (verdadero nombre de la nacida en Basauri), Iván lanza la primera pulla a su ex.

El conquense generaliza y habla en tercera persona del plural todo el rato. Mientras incluye a sus ex en este grupo, habla sobre las 'marujas' término coloquial que, según la RAE, se utiliza de manera despectiva para referirse a una persona que se dedica solo a las tareas domésticas y a la que suele asociarse a ciertos tópicos como el chismorreo. "No saben qué hacer con sus vidas como para opinar de mi vida y aconsejar a la gente sobre cosas, cuando probablemente sus novios os sus maridos les estén siendo infieles. Pero no pasa nada porque no son conocidos. A mí eso no me preocupa".

"Soy una persona que he evolucionado, he evolucionado con el tiempo", asegura mientras se ríe de la inteligencia de los internautas, a los que nuevamente llama 'marujas' y acusa de no haber "cogido más de un libro en sus vidas" e intenta darles una lección sobre el significado de evolución e involución. Según él, la vida y la madurez que le ha otorgado el paso del tiempo le ha enseñado a "no hablar en caliente". Por este motivo, decidió apartarse de las redes y responder a los comentarios que su exnovia hacía en el post de La Cuernis, encargada de hacer público su historia con Ruth.

"Ya no interesas a nadie (...) ves un show y te tienes que meter como un payaso más del circo", Iván Rubio

"Ayer estaba un poco calentito. No por los mensajes de estas marujas, sino por los de otras personas que se han querido sumar al carrito, como es de costumbre. Porque cuando ya no interesas a nadie, nadie habla de ti y nadie sabe lo que estás haciendo con tu vida, pues al final ves un show y te tienes que meter como un payaso más del circo", dice en clara referencia a Lola Mencía. Asegura que si tras leer sus comentarios hubiese contestado "la hubiese liado pardísima" y que "hay personas que ya no existen en mi vida" y de las que no sabe ni quiere saber absolutamente nada.

"Ha pasado muchísimo tiempo ya como para aprender a pasar página, superar, no sé...", dice desde una supuesta calma mientras responde a los comentarios de Lola y justifica su decisión de hablar un día después. "Hay gente que lo que quiere es esto. Me busca la boca para que yo le responda y tener un poco de contenido. Yo no voy a entrar en esto. No voy a entrar en defenderme y en guerras contra ex que he tenido", añade mientras compara a la también exnovia de Diego Pérez con María Teresa de Calcuta. "Lo dejamos por ciertas cosas y ella siguió con su camino del Señor y yo ya me fui para el infierno directo y allí me quedé con Satanás. Yo no voy a responder ni a dar juego. Paso", asevera.

Iván Rubio se reitera en la idea de que h cambiado y de que ya no es "la misma persona que hace cinco años". Asegura ser "muy feliz" y hace nuevamente mención a Ruth, una "persona" que "ha aparecido" en su vida y a la que lleva un tiempo "conociendo". "Yo soy feliz. Voy a seguir con mi vida. El el que quiera estar en mi vida estará en mi vida. El que no pueda soportar esto porque se influya por comentarios de ex de hace cinco años, que no esté en mi vida, el que quiera estar que esté, no pongo una pistola a nadie. El que me conoce me conoce porque quiere".