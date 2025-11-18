Silvia Herreros 18 NOV 2025 - 10:01h.

Ruth Basauri e Iván Rubio, ex de Lola Mencía, han sido vistos juntos por varios testigos en Benidorm

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reacciona en exclusiva a la paternidad de Diego Pérez y le manda un mensaje

Ruth Basauri podría haber rehecho su vida sentimental junto a Iván Rubio, ex de Lola Mencía. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha sido pillada en Benidorm junto al exnovio de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y exconcursante de 'Supervivientes', quien tras ver las pruebas que apuntan hacia una relación entre ellos, no ha dudado en advertir a Ruth Basauri.

Marta de Lola - nombre con el que se hace llamar la exnovia de Diego Pérez -, estuvo saliendo con el exfutbolista y tiktoker durante poco más de un año. Su relación terminó de manera abrupta por culpa de él, que no dudó en asumir de manera pública su responsabilidad.

Sus infidelidades y su fama de mujeriego han precedido y acompañado al retirado futbolista desde entonces. Pero m�ás allá de lo que se dice y cuenta en redes sociales, Lola le conoce bien, muy bien. Por ello, en un gesto de sororidad, no ha dudado en advertir a Ruth Basauri sobre el daño que su ex podría causarle si continúa a su lado.

Un valiente acto que ha sido bastante criticado por una parte de los internautas, que no entienden ni comparten lo que ha hecho la leonesa. Otros, en cambio, han aplaudido su decisión, pues después de todo lo que ha vivido, luchado y sufrido por amor - y siendo conscientes y recordando la historia de Lola e Iván -, no entienden cómo Ruth ha podido fijarse en un perfil así. "Huye en cuanto puedas", le ha dicho a través de un post que La Cuernis ha publicado a través de sus redes, en la cual se recopilan imágenes, vídeos y testimonios que sus seguidores le han mandado tras pillar a los dos juntos en Benidorm.

No conforme con invitar a la extronista a alejarse de su ex, Lola ha animado a otras mujeres a manifestarse públicamente con el objetivo de que Ruth vea la forma de proceder habitual de Iván Rubio. "Dale like si Iván también te ha escrito alguna vez por insta / TikTok 👉", escribe en otro comentario que, en estos momentos, supera el centenar de 'me gusta'.

"Huye en cuanto puedas", Marta de Lola a Ruth Basauri

La vasca, que parece haber encontrado de nuevo la ilusión al lado de Iván tras su tormentosa ruptura con el padre de su hijo, no se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a su nueva relación con el conquense, que vive desde hace años en la ciudad de Benidorm.

Todo habría comenzado el pasado mes de octubre cuando, de manera inesperada, Ruth García - nombre real de la natural de Basauri, Vizcaya -, publicaba un vídeo en TikTok en el que recreaba uno de los bailes de Iván. Ese mismo día tan solo un par de horas más tarde, Rubio contestaba con un "Ay 😎" que podría haber sido el inicio de todo.