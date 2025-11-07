Ruth Basauri, contundente, culpa a su ex Javy López de las críticas que recibe

Rocío Molina 07 NOV 2025 - 13:24h.

Hace un tiempo que los caminos entre Ruth Basauri y su ex Javy López se separaron, pero sus desencuentros están a la orden del día. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha estallado contra los haters y en el mensaje que ha compartido a través de sus redes ha señalado a su exnovio y padre de su hijo Dylan como uno de los culpables de alimentar las críticas que recibe.

No es la primera vez que la influencer recurre a las redes para lanzar reproches sobre las ausencias del cubano en la crianza de su hijo, un punto del que ambos hablaron largo y tendido en la terapia a la que acudieron en 'Recién nacidos', docuserie en 'MiTele', producida por mtmad.

Pero las diferencias entre ellos siguen siendo insalvables y Ruth Basauri ha estallado porque está cansada de esta situación. Está cansada de ser la diana de las críticas en las redes por lo que el padre de su hijo expone públicamente o da a entender de ella en sus redes. "Estoy cansada de leer comentarios sin sentido y sin tener ni idea de la situación", ha comenzado explicando en una historia de Instagram que después ha decidido quitar.

"Quiero dejar muy claro que yo nunca he impedido que el padre de Dylan ni sus familiares lo vean. Siempre han podido verlo cuando han querido (como desde el primer día), continúa explicando la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"No sé cómo su padre, no es capaz de cortar ciertas cosas y ciertos comentarios que me atacan a mí y a mí familia", Ruth Basauri

Sin embargo, la influencer y ex de Iván González alega que eso se está dando a entender públicamente y que su ex Javy López es el responsable. "No sé cómo su padre, no es capaz de cortar ciertas cosas y ciertos comentarios que me atacan a mí y a mí familia", cuenta para añadir que en vez de disfrutar del tiempo junto a su hijo de forma íntima "siga grabando todo y exponiendo(nos) a todos", ha escrito.

Para aquellos que la siguen "machacando" en redes, Ruth Basauri insiste en que la decisión de la custodia no la ha tomado ella ni se ha saltado nada que no haya dicho la justicia. "La decisión sobre nuestro hijo no la he tomado yo sola. Ha sido de mutuo acuerdo y pasando por un juez".

Para terminar, la influencer ha querido rematar su discurso exponiendo la realidad: "Dylan tiene una madre (con la que convive), un padre y también cuatro abuelos. Dos maternos (con los que convive) y dos paternos. Dicho esto somos una familia. Basta ya de escribirme gilipolleces sin conocer la realidad", ha sentenciado.